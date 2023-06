A- A+

celebridades Apontada como affair de Vini Jr, Bia Michelle curte festa com influenciadores Organizado pela influenciadora Thaynara OG, evento reuniu cantores famosos e celebridades de diversos segmentos

Apontada como affair do jogador Vinícius Jr., a ex-bailarina do Faustão Bia Michelle, de 22 anos, curtiu o São João da Thay nessa quarta-feira (7). Organizado pela influenciadora Thaynara OG, o evento reuniu cantores famosos, celebridades dos mais diversos segmentos e anônimos para curtir o clima de festa junina no Maranhão.

Os rumores de que a bailarina estaria com Vini Jr. começaram na última segunda-feira (5), quando o atleta compareceu ao jogo entre Flamengo e Vasco e, depois, reuniu um time de amigos para o open house de sua mansão no Rio de Janeiro. Naquela ocasião, o craque ficou com Bia Michelle, que também é ex-noiva de MC Gui.

Em abril, o término de Bia com o funkeiro chamou a atenção das redes sociais. Isso porque a influenciadora divulgou o vídeo do momento em que flagrou o cantor em um motel com uma amante. Na época, a jovem recebeu apoio da ex-BBB Gabi Martins, que disse que "nenhuma mulher merece passar por isso". MC Gui, por outro lado, aproveitou o momento para divulgar sua música.

O relacionamento dos dois, que começou em 2019, já havia sido balançado quando ele participou de um reality show. Naquela ocasião, ele teria traído a bailarina com a ex-panicat Aline Mineiro em rede nacional. Quando MC Gui saiu do confinamento, os dois terminaram. Seis meses depois, porém, os dois reataram a relação, que durou até o flagra da última traição.

Agora, Bia mora em São Paulo. Até dezembro de 2022, trabalhou no balé de Fausto Silva. Torcedora do Crinthians, ela costuma marcar presença nos estádios.

