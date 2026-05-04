A- A+

FAMOSOS Apontada como pivô de divórcio de Shakira e Piqué, Clara Chía mantém discrição e bloqueia comentário Estudante de 26 anos desmentiu boatos recentes sobre suposto término de relação com jogador devido a traição; relembre polêmicas

A estudante Clara Chía continua discretíssima nas redes sociais. Desde que passou a ser apontada como o pivô da separação entre Shakira e Gerard Piqué, a jovem de 26 anos pouco abastece seus perfis digitais. Em 2026, ela postou uma foto, em março. E só. Namorada do jogador espanhol — que foi casado com a cantora colombiana por 11 anos —, a ex-garçonete mudou a própria rotina em 2023, quando estourou o caso, com medo de ser abordada para comentar o assunto. Não à toa, os comentários no Instagram seguem bloqueados a qualquer seguidor.

De acordo com a imprensa espanhola, Clara e Piqué se conheceram durante um evento da Kosmos, produtora do jogador em que hoje ela é contratada. À época, a jovem trabalhava como garçonete. Dali em diante, os dois se envolveram amorosamente — num período em que Piqué ainda era casado com Shakira.

O divórcio de Shakira e Piqué aconteceu em junho de 2022. Os dois — que são pais de Milan, de 13 anos, e Sasha, de 11 — anunciaram o término após 11 anos de matrimônio. A cantora entrou com pedido de separação depois de descobrir que vinha sendo traída pelo então marido. E tudo dentro de casa. Ao longo de algumas semanas, a estrela pop notou que uma geleia que o jogador jamais comia passou a ser consumida em sua ausência. Era o ingrediente preferido de Clara Chía Martí.

Com a repercussão do caso, Clara Chía desativou suas redes sociais. Meses depois, criou uma conta privada no Instagram. No último ano, abriu o perfil — mas nada de comentários de seguidores.

Há três anos, a estudante e Piqué vivem um relacionamento e não escondem isso de ninguém, postando, eventualmente, fotos juntos. Boatos sobre um término entre os dois circularam pela imprensa espanhola nos últimos meses. A emissora Telecinco chegou a afirmar que Clara teria dado um fim na relação depois de descobrir uma traição do jogador. Ambos vieram a público, porém, para desmentir as notícias.

Por um tempo, o atleta e a modelo mantiveram um perfil mais discreto do que o habitual, limitando as aparições públicas e raramente sendo vistos juntos em Barcelona, na Espanha, onde vivem. Isso alimentou especulações sobre uma possível separação. Boatos sobre término se espalharam em abril, mas fontes próximas aos dois desmentiram a informação à mídia espanhola. Na época, eles afirmaram que estavam cansados dos escândalos e, por isso, a escolha por uma vida mais reservada.

Shakira cita traição em Copacabana

Shakira soltou a voz em Copacabana — e não foi só para entoar hits da própria carreira. Em apresentação no último sábado (2), diante de uma plateia de dois milhões de pessoas, a popstar rasgou o verbo ao citar episódios recentes e conturbados envolvendo a traição e celebrar o fato de "as mulheres já não chorarem, mas faturarem", como diz o título de sua atual turnê.

Sem citar nomes, Shakira fez um discurso que rapidamente foi associado ao fim de seu relacionamento com Gerard Piqué. Em tom firme, a cantora falou sobre superação e independência, reforçando a mensagem de sua turnê. O público respondeu com gritos e aplausos.

"Minha vida não tem sido fácil ultimamente nos últimos anos, mas das quedas ninguém se salva. Mas nós, mulheres, cada vez que caímos nos levantamos um pouco mais sábias, um pouco mais fortes e um pouco mais resilientes. As mulheres já não choram. Por isso, esse show vai ser dedicado a todas nós. As mulheres sozinhas são mais vulneráveis, mas juntas somos invencíveis", comentou a cantora.

Veja também