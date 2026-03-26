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ESTADOS UNIDOS Apontada como 'trumpista', Sydney Sweeney envia mensagem a irmão militar e a tropas no exterior Atriz publicou homenagem nas redes sociais após irmão da Força Aérea ser enviado para missão fora do país em meio a tensões com o Irã

A atriz Sydney Sweeney, de 28 anos, publicou uma mensagem de apoio ao irmão, integrante da Força Aérea dos Estados Unidos, após ele ser enviado para uma missão no exterior, em meio ao contexto de mobilização militar americana durante a guerra com o Irã.

Em uma postagem nas redes sociais nesta quarta-feira, a artista também enviou uma mensagem às tropas americanas destacadas fora do país. “Obrigado pelo seu serviço”, escreveu.

“Sempre fico feliz quando recebo ligações do meu irmão enquanto ele está em missão”, afirmou Sweeney em um story no Instagram, compartilhado enquanto promovia sua nova linha de lingerie.

A publicação incluía uma captura de tela de uma videochamada com o irmão mais novo, Trent, que aparece sorrindo e uniformizado. Do outro lado, a atriz também sorri durante a conversa.

“Estou pensando em todos os nossos rapazes e moças no exterior e enviando meu amor! Obrigado pelo seu serviço :)”, acrescentou.

Trent serve em um esquadrão de munições da Força Aérea desde cerca de 2020 e foi promovido a sargento em agosto de 2025. Ele já foi enviado ao exterior diversas vezes, e não há confirmação se sua atual missão está diretamente relacionada ao conflito com o Irã.

Segundo informações recentes, ao menos 3 mil soldados do Exército dos Estados Unidos estão sendo mobilizados para possível envio ao Oriente Médio, embora ainda não esteja claro se participarão de operações de combate.

A posição de Sweeney sobre o conflito não foi revelada publicamente. Suas redes sociais seguem focadas principalmente em divulgações profissionais. Ainda assim, no ano passado, veio a público que a atriz é registrada como republicana, o que gerou repercussão nas redes e elogios do presidente americano Donald Trump, que também integra a legenda.

O irmão da atriz também já indicou inclinações políticas da família ao compartilhar fotos de uma festa de aniversário da mãe, em 2022, nas quais convidados apareciam usando bonés com o slogan ""Make America Great Again", ou “Torne a América grande novamente”, lema do primeiro governo Trump.

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