Após 23 anos na Suíça, bailarino Marcelo Pereira abre escola de dança no Recife

O Recife ganhará uma nova escola de dança. Liderada pelo experiente bailarino pernambucano Marcelo Pereira, a Marcelos Move Dance School passa a funcionar a partir deste sábado (5), em Boa Viagem.

Após 23 anos residindo na Suíça, onde também mantém uma escola, Marcelo retornou ao Brasil para compartilhar o conhecimento adquirido ao longo de 40 anos como bailarino. Seu novo espaço promete ser plural, reunindo dança clássica, moderna, contemporânea, jazz, danças latinas, danças urbanas, dança popular e dança de salão, além da prática de yoga, pilates e ginástica rítmica.

Funcionando em uma casa com capacidade de receber até 500 alunos, a escola conta com uma equipe de cerca de 10 professores e professoras. A ideia é receber bailarinos e bailarinas de todas as idades e níveis de experiência, com turmas para crianças, adolescentes e adultos.

Sendo uma escola bilíngue, a Marcelos Move Dance School pretende aplicar no Recife um projeto de intercâmbio entre os artistas brasileiros e suíços. O funcionamento será de segunda-feira a sábado, das 8h às 21h.



Serviço:

Marcelos Move Dance School

Endereço: Rua Félix de Brito e Melo, 890, Boa Viagem

Informações: @marcelosmovedanceshool

