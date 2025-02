A- A+

Black Metal Após 27 anos, Rotting Christ volta ao Recife e promete show histórico nesta sexta (14) Com a turnê "Pro Xristou Over Brazil 2025", os lendários do Black Metal grego se apresentam, no Armazém 14, ao lado das bandas pernambucanas EvokeD e Pandemmy

Com a turnê "Pro Xristou Over Brazil 2025”, os lendários do Black Metal, Rotting Christ, estão de volta ao Recife nesta sexta (14) e prometem uma apresentação histórica e impiedosa, um verdadeiro culto épico ao Metal sombrio. O show acontece no Armazém 14, a partir das 19h. A banda grega liderada pelos irmãos Sakis Tolis (guitarra/vocal) e Themis Tolis (bateria) retorna à capital Pernambucana após 27 anos. Em 1998, eles se apresentaram por aqui divulgando o álbum “A Dead Poem”.

E para quem acompanha a trajetória da banda, consagrada como uma das maiores referências mundiais do gênero, as expectativas são gigantes. Afinal de contas, não é todo dia que temos a honra de prestigiar uma horda dessa magnitude destruindo o palco na cidade. Em comunicado oficial, Sakis Tolis mandou um recado convocando a legião de headbangers para os dez shows que serão realizados no País. “Caros irmãos e irmãs do Brasil, estamos orgulhosos em retornar à sua terra, quero ver todos vocês no campo de batalha. Até lá! Preservem o espírito do metal verdadeiro”.

A missão de abrir o show é das bandas recifenses EvokeD e Pandemmy, que lançam seus mais recentes trabalhos. A banda de Black Metal EvokeD apresenta seu primeiro álbum oficial, “Warfare Of The Gods” e o Pandemmy, com o seu Death/Thrash Metal extremamente competente e refinado, traz músicas do novo álbum “Faithless”, lançado em 2024, entre outras de sua carreira. O “Faithless” traz uma sonoridade agressiva, afiada e certeira. O disco é considerado uma pérola do Metal nacional.

“Pro Xristou”

Na turnê pelo Brasil, os gregos divulgam o disco “Pro Xristou”, 14º registro em estúdio da banda, lançado no ano passado. Um trabalho aclamadíssimo pelos apreciadores do gênero e que, mais uma vez, fortalece e consolida o Rotting Christ como uma das mais renomadas bandas de metal extremo do mundo. Produção impecável e maestria de sobra nas composições e arranjos.

No novo álbum, cuja tradução significa “Antes de Cristo”, a banda homenageia os pagãos, que, segundo os irmãos Tolis, resistiram à chegada do cristianismo, que destruiu valores, tradições e conhecimentos do antigo mundo. O som projeta uma atmosfera sombria, épica, com riffs furiosos, batidas implacáveis, ágeis e precisas, que oscilam entre um ritmo mais cadenciado, que muda harmonicamente para a pegada mais alinhada com as marchas de guerra.

Setlist

Nesta sexta (14), a expectativa é que o Rotting Christ faça um show memorável e destruidor trazendo clássicos como “Non Serviam”, “King of a Stellar War”, “The Sign of Evil Existence”, entre outros, além das canções do recém lançado “Pro Xristou”. No Brasil desde o início deste mês, o quarteto comandado por irmãos Sakis e Themis Tolis, - acompanhado por Kostas Heliotis, no baixo, e George Emmanuel, na guitarra -, se apresentou no Rio de Janeiro, São Paulo, Vitória, Limeira, Curitiba e Goiânia.

Do Recife, a banda segue para Fortaleza, Belém e Manaus, fechando o ciclo de dez shows. No setlist, além das canções acima citadas, estão previstas: “Aealo”, “Demonon Vrosis”, “Kata Ton Daimona Eaytoy”, “Elthe Kyrie”, “Societas Satanas”, “In Yumen – Xibalba”, “Grandis Spiritus Diavolos”, “The Raven”, “Noctis Era”.

Livro

O ingresso "Pista Promocional" acompanha um exemplar do premiado livro Non Serviam: A Biografia Oficial do Rotting Christ, escrito pelo vocalista da banda Sakis Tolis em parceria com Dayal Patterson. O livro foi lançado no Brasil pela editora Estética Torta, que está produzindo a turnê pelo Brasil, e será entregue aos compradores no dia do show.

Serviço

Data: 14 de fevereiro

Horário: 19h

Local: Armazém 14

Endereço: Av. Alfredo Lisboa, s/n - Recife - PE, 50020-360

Ingressos: https://www.clubedoingresso.com/evento/rottingchrist-recife

