SHOWS Após 3 anos sem acontecer, Baile da Macuca volta neste sábado (21), no Clube Português Eventon conta com shows de Alceu Valença, Nação Zumbi , Maestro Oséas e muito mais

Neste sábado (21), a partir das 20h, acontece o Baile da Macuca, no Clube Português. O evento promove uma dobradinha rara de atrações históricas do carnaval pernambucano, contando com os shows de Alceu Valença e Nação Zumbi na mesma noite. Além de Maestro Oséas convidando Flaira Ferro e Gabi do Carmo e o DJ PatrickTor4. O evento volta após 3 anos de intervalo.



O cantor Alceu Valença conta no repertório com clássicos da folia como "Bicho Maluco Beleza", "Voltei Recife", "Hino do Elefante" e "Madeira que Cupim Não Rói" a "Belle de Jour", "Anunciação" e "Tropicana", dentre outros sucessos.

O Baile da Macuca é um evento ligado à agremiação carnavalesca Boi da Macuca e sempre reúne artistas da cultura popular nordestina e da vanguarda musical brasileira. Fundada em 1989, a Macuca é uma entidade cultural pernambucana certificada oficialmente como Ponto de Cultura desde 2005 e contemplada nacionalmente pelo Prêmio Culturas Populares 2017, títulos concedidos pelo então Ministério da Cultura. Possui sede no Fazenda Macuca, localizado na zona rural de Correntes, região agreste de Pernambuco.

A fazenda sedia o São João da Macuca e o Festival Macuca das Artes (festival de artes integradas). Fora da Fazenda, são produzidos o Baile da Macuca (prévia de carnaval) e o Forró da Macuca (prévia de São João). Nos palcos, estiveram presentes importantes artistas como Arnaldo Antunes, Chico César, Hermeto Pascoal, Otto, Marcelo Jeneci, Siba, Luedji Luna, Mariana Aydar, Mestrinho, Academia da Berlinda, Banda Eddie, Cidadão Instigado, Duofel, Karina Buhr, Coco Raízes de Arcoverde e Ave Sangria.

Serviço:

Baile da Macuca

Onde: Av. Conselheiro Rosa e Silva, 172 - Graças, Recife

Quando: Sábado (21), às 20h

Ingressos: A partir de R$ 100 e estão disponíveis no site Sympla.

