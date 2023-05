A- A+

ator Após 3 semanas de internação, estado de saúde de Jamie Foxx preocupa família Ator de 55 anos estava gravando um filme em Atlanta até sofrer complicações médicas; família não revelou a causa do problema de saúde

Internado no dia 12 de Abril, o ator comediante norte-americano, Jamie Foxx, preocupa seus familiares por seu estado de saúde. O site americano de entretenimento Thirty-mile zone (TMZ) afirmou que as pessoas mais próximas do artista pedem orações.

A emergência médica aconteceu na cidade de Atlanta, localizada no estado da Georgia, enquanto estava gravando o filme "Back in action", ao lado de Glenn Close e Cameron Diaz. No dia, Corinne Foxx, sua filha mais velha, tranquilizou os fãs através de uma postagem na suas redes sociais.

"Por sorte, devido ações e cuidados rápidos, ele já está caminhando para a recuperação", dizia o post.

Conhecido pelo seus papéis como Ray Charles no musical "Ray" e como Django no filme "Django Livre", de Quentin Tarantino, Jamie ganhou o Oscar de melhor ator pelo filme "Ray", em 2005.

Veja também

