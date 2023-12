A- A+

separação Após 40 anos, Sepultura anuncia fim da banda e turnê de despedida em 2024 Grupo de heavy metal deve circular por 40 cidade no Brasil, outros países da América Latina e Estados Unidos

O Sepultura, maior representante do heavy metal brasileiro, anunciou o fim da banda. Após 40 anos, os integrantes do grupo se reuniram nesta sexta-feira (8), em uma coletiva de imprensa em São Paulo, para anunciar a turnê mundial de despedida.

Intitulada "Celebrating life through death", a tour passará por 40 cidades em países da América Larina e nos Estados Unidos. No Brasil, já foram divulgadas datas em Belo Horizonte, Brasília, Juiz de Fora, Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis, Uberlândia e São Paulo.

Os shows no País terão realização da produtora 30e. A venda de ingressos começa no dia 11 de dezembro, às 12h, pelo site Eventim. O Sepultura se dedicará à turnê ao longo de 18 meses, o que será transformado em um álbum ao vivo com 40 músicas.



De Belo Horizonte, em Minas Gerais, o Sepultura foi criado em 1984, pelos irmãos Max e Igor Cavalera. Ao longo das décadas, o grupo visitou mais de 80 países. O reconhecimento internacional veio na década de 1990, após o lançamento do emblemático disco “Roots” (1996), que trazia elementos de música indígena e tribal.

Atualmente, a banda é formada por Andreas Kisser, Derrick Green, Eloy Casagrande e Paulo Jr . Em 2020, o grupo lançou “Quadra”, seu último álbum de estúdio.

Veja também

PATRIMÔNIO Prefeitura do Recife anuncia quatro novos Patrimônios Vivos; saiba quais são os escolhidos