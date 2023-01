A- A+

Reality show Após a festa, Fred e Larissa tomam banho juntos, no escuro, no Quarto do Líder do BBB 23 Durante o banho, Bruna Griphao e Gabriel dormem no quarto

Se o público se acostumou a banhos solitários no Big Brother Brasil, esqueça. Nesta edição, de número 23, Fred e Larissa tomaram banhos juntos na madrugada deste sábado (21) no Quarto do Líder do reality show.



O banho foi após a festa desse sábado, que entrou pela madrugada.



A ida ao chuveiro começou com Larissa. Em seguida, o influencer acompanhou no banho a professora de Educação Física, sob as luzes apagadas do quarto, onde Bruna Griphao e Gabriel já dormiam na cama.





Após o banho, os dois dormiram no chão do Quarto do Líder.

