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famosos Após acidente com Porsche, Belutti revela abalo psicológico e dificuldade para dirigir: "Chorando" Sertanejo, que fraturou três vértebras, relata episódios de tontura e conta que tem precisado conter as lágrimas no retorno aos palcos

Mais de duas semanas após sofrer um acidente de carro que resultou na fratura de três vértebras, o cantor sertanejo Bruno Belutti, da dupla com Marcos, ainda sente os efeitos da batida, e não apenas no corpo.

Em entrevista ao jornalista e youtuber Renato Sertanejeiro, o artista de 45 anos revelou que tem dificuldades para voltar a dirigir, sofre com episódios de tontura e está precisando se controlar para não chorar no retorno ao trabalho, ao subir ao palco recentemente.

“Mal tô dirigindo também, que é uma questão até psicológica”, admitiu o cantor, que, na madrugada do último dia 9, perdeu o controle de seu Porsche numa curva em Alphaville, na Grande São Paulo, e bateu contra uma mureta.

Belutti contou que, numa das primeiras vezes em que saiu de casa durante o período de recuperação, para acompanhar uma atividade do filho num clube, chegou a sentir tontura, embora estivesse num ambiente aberto.

O retorno aos compromissos profissionais também tem sido delicado. Na semana passada, durante a gravação de um projeto musical de Natal, o sertanejo teve dificuldade para conter as emoções.

“A gente gravou um projeto semana passada de Natal, e subi no palco e me controlei a cada momento, assim, pra não ficar chorando, porque é só a cabeça mexendo”, relatou.

Casado com a atriz Thais Pacholek, com quem tem um filho, Luis Miguel, o cantor também falou sobre a importância da fé durante a recuperação. “Mas Deus é bom! Ele tem cuidado muito bem da gente”, afirmou.

Como foi o acidente de Belutti?

O sertanejo voltava para casa na companhia de um amigo, depois de acompanhar a Fórmula 1 em São Paulo, quando sofreu o acidente. Ele dirigia um Porsche branco pela Alameda Rio Negro, em Alphaville, no município de Barueri, e perdeu o controle do veículo. O carro atingiu uma mureta de proteção, girou e foi parar do outro lado da pista. Imagens feitas no local mostram a parte dianteira do automóvel bastante danificada.

Segundo o relato do próprio cantor, havia chovido durante todo o dia, e o asfalto estava molhado no momento da colisão. Nenhum outro veículo foi atingido.

Belutti e o amigo foram encaminhados ao Hospital Albert Einstein, onde o cantor passou por exames que identificaram as três fraturas na coluna. Ainda no dia do acidente, ao tranquilizar os fãs pelas redes sociais, o sertanejo contou que, segundo os médicos que o atenderam, uma das vértebras lesionadas era a mesma que Neymar havia fraturado durante a Copa do Mundo de 2014, no Brasil.

O músico recebeu alta hospitalar e foi orientado a permanecer em repouso. O amigo que o acompanhava ficou sob observação médica em razão de pancadas no rosto e na região cervical. Na ocasião, Belutti classificou o ocorrido como um “livramento de Deus”.

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