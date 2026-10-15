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Famosos Após acusação de agressão, filho de Halle Berry é autorizado a testemunhar em disputa de guarda Atriz vive processo litigioso com o ex, Olivier Martinez

Maceo, filho de 13 anos da Halle Berry, testemunhará perante à Justiça de Los Angeles em disputa de guarda entre a atriz vencedora do Oscar e seu ex-marido, Olivier Martinez, segundo informações do site TMZ. O ex-companheiro ingressou com um pedido de medida protetiva por violência doméstica, alegando que Berry agrediu o filho deles durante uma discussão, enquanto ele jogava videogame.

Martinez, que busca a guarda exclusiva de Maceo, acusa a ex de pular em cima do filho do casal, colocando as mãos em volta do pescoço dele e o esganando. A atriz nega as acusações. Ela vinha tentando evitar que a criança prestasse depoimento, sob o argumento de que o ex estaria orientando o filho sobre o que falar.

Segundo a publicação, que teve acesso a documentos do processo, a atriz afirma que Maceo tem um "interesse pessoal em minimizar sua própria conduta e transferir a responsabilidade para outros", argumentando que o tribunal não pode, necessariamente, presumir a veracidade e confiabilidade do relato. Ela também acrescenta que Martinez, há anos, tentava envolver a criança nas discussões entre os adultos e que buscava criar uma dinâmica em que ela impunha regras enquanto que ele era o "pai tranquilão".

Briga em família

Nahla Aubry, filha de Halle Berry com o modelo Gabriel Aubry, saiu em defesa da mãe em meio à disputa judicial da atriz com o ex-marido Olivier Martinez. Em uma declaração apresentada à Justiça de Los Angeles, a jovem de 18 anos afirmou que nunca viu Berry agredir fisicamente o irmão, Maceo Martinez, de 13 anos, e classificou a atriz como uma mãe "amorosa e dedicada".

"Nunca vi minha mãe bater, dar tapas, sufocar, agarrar ou abusar fisicamente de Maceo de qualquer maneira", escreveu Nahla, segundo o Page Six.

A jovem também negou ter presenciado qualquer situação em que Berry tivesse colocado as mãos no pescoço do adolescente ou restringido sua respiração.

"Nunca vi minha mãe colocar as mãos ao redor do pescoço de Maceo, colocá-lo em um estrangulamento, restringir sua respiração ou se envolver em qualquer conduta que se assemelhe remotamente às alegações feitas contra ela", afirmou.

Nahla contou que viveu com Maceo durante a maior parte da vida e dividia o tempo entre a casa da mãe e a do pai, Gabriel Aubry, antes de se mudar recentemente da Califórnia para Massachusetts, onde começou a faculdade.

A filha mais velha de Berry descreveu a atriz, de 60 anos, como uma mãe presente, que acompanhava de perto a rotina dos filhos. Segundo Nahla, a mãe assistia aos jogos do irmão, levava o adolescente para treinos e torneios e participava de sua educação.

"Ela comemora nossas conquistas, nos apoia nos desafios e está sempre presente quando precisamos dela", declarou.

Nahla reconheceu que Berry pode ser rígida na educação dos filhos, mas disse nunca ter considerado esse comportamento abusivo.

"Minha mãe é uma mãe amorosa e dedicada. Ela pode ser rígida quando necessário e espera que seus filhos sigam regras e sejam respeitosos. Ao mesmo tempo, é calorosa, solidária e profundamente envolvida em nossas vidas. Nunca observei nada abusivo em sua maneira de ser mãe", afirmou.

A jovem disse ter ficado "chocada, muito triste e muito chateada" ao saber das acusações feitas por Martinez contra Berry. Ela também afirmou estar "de coração partido" pelo irmão, a quem descreveu como "engraçado, inteligente e cheio de personalidade".

Acusações de Olivier Martinez

A declaração de Nahla foi apresentada após Martinez, também de 60 anos, acusar Berry de sufocar Maceo durante uma suposta discussão em 26 de setembro, na casa da atriz. O ex-marido pediu uma ordem de restrição e afirmou que Berry teria agarrado o filho pelo pescoço durante uma discussão que começou enquanto o adolescente jogava um jogo de realidade virtual.

Martinez também alegou que Berry já havia entrado em confronto físico com o filho em outras ocasiões e fez acusações de comentários de cunho racial dirigidos ao adolescente.

Após as acusações, um juiz concedeu temporariamente a Martinez a guarda principal do adolescente e determinou que Berry tivesse contato com o filho apenas em visitas estabelecidas judicialmente, duas vezes por semana e em fins de semana alternados. Uma nova audiência está marcada para 16 de outubro.

Berry nega veementemente as acusações. Por meio de sua advogada, Marina Beck, a atriz afirmou que há um histórico de decisões judiciais que, segundo ela, demonstram que Martinez violou repetidamente ordens judiciais e interferiu em intervenções terapêuticas e educacionais consideradas necessárias para o filho.

"Há um volume substancial de evidências, incluindo numerosas decisões judiciais, de que Olivier Martinez violou repetidamente ordens judiciais e interferiu em intervenções terapêuticas e educacionais necessárias em prejuízo de seu filho menor com Halle Berry, Maceo", afirmou a advogada ao Page Six.

Berry pediu à Justiça que restabeleça o acordo de guarda compartilhada em proporção de 50% para cada um dos pais. A atriz também acusou Martinez de provocar no adolescente um comportamento "raivoso e combativo" em relação a ela, devido a tentativas, segundo Berry, de colocar o filho contra a mãe em diferentes aspectos de sua vida.

Berry e Martinez se casaram em 2013 e se separaram em 2016. Os dois são pais de Maceo.

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