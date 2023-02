Após afastamento, diretor de balé que jogou fezes de cachorro em jornalista voltará a se apresentar

A- A+

Na noite do último dia 12, o renomado coreógrafo alemão Marco Goecke foi afastado de seu cargo na principal ópera de Hanover, na Alemanha após esfregar fezes de seu cachorro, um dachshund chamado Gustavo, no rosto de uma crítica de dança. Alguns dias depois, ele perdeu seu cargo como diretor de balé no local.

Em uma coletiva ocorrida no último dia 16, a diretora artística da companhia de ópera, Laura Berman, anunciou que Goecke, de 50 anos, deixava o emprego "por acordo mútuo". Era esperado com essa decisão estabelecesse um limite no caso bizarro, que chocou o mundo da dança.

A carreira de Goecke, porém, não vai terminar tão cedo. Em entrevista por telefone, Laura afirmou que o Hanove State Ballet continuará a apresentar seu trabalho. Em 24 de fevereiro, o espetáculo do alemão Hello Earth (Olá Terra, em tradução livre) fará parte de um projeto triplo.

Segundo Laura, as obras de Goecke são "incomparáveis" e sua arte deve ser vista separadamente do episódio com a jornalista.

"Não acredito na cultura do cancelamento", afirmou a diretora artística.

E mais: Goecke manterá sua posição no Nederlands Dans Theatre, uma aclamada companhia holandesa, onde é coreógrafo associado. Num comunicado, a instituição disse que o comportamento do alemão era contrário a seus valores, mas alegou que ele havia se desculpado. A companhia apresentará Ins The Dutch Mountains (Nas Montandas Holandesas, em tradução livre) nas próximas semanas.

A crítica atacada por Goecke, Wiebke Hüster, disse numa entrevista que ficou tão chocada com o episódio que começou a gritar. Assim que se acalmou, comunicou o ocorrido à polícia.

Em entrevista por telefone, o coreógrafo pediu "profundas desculpas" pelo ataque e disse que o que fez com Wiebke "foi uma coisa realmente terrível". Para ele, a cobertura jornalística do caso se concentrou apenas nas fezes do cachorro quando o que queria era começar um debate sobre o que deveria ser permitido na crítica de arte. De acordo com o alemão, críticos de jornais não deveriam escrever de forma "pessoal e odiosa".

Veja também

Televisão Paola Carosella desmente boato de que irá substituir Ana Maria Braga: 'Já deu essa fofoca'