celebridades Após ''affair'' com Pabllo Vittar, jogador Polidoro Jr. reage a fotos de Maya Massafera Influenciadora passou por cirurgia de afirmação de gênero e tem recebido diversos elogios em publicações no Instagram

Ao que parece, o jogador de futebol Polidoro Jr. tem curtido bastante as aparições de Maya Massafera no Instagram. Nas últimas publicações da influenciadora digital, após passar por um procedimento de afirmação de gênero, o atleta é um dos que tem rasgado elogios a ela. No mês passado, o nome dele repercutir depois de confirmar um ''affair'' com a cantora Pabllo Vittar.

As interações no Instagram de Polidoro Jr. com o perfil de Maya começaram ainda em 2 de maio, quando a influenciadora fez a primeira publicação na plataforma, revelando o novo nome. Ele inseriu vários emojis de coração e chamas. Em meios aos elogios, ela até começou a seguir o atleta.

Na sequência, na última sexta-feira (10), a influencer publicou a primeira foto. E lá estava Polidoro reagindo à aparição dela: ''Um neném'' e ''Tchutchuca'' foram os comentários nesta ocasião. Conforme a influenciadora foi divulgando novas imagens, o jogador de futebol fez novos elogios e comentários: ''Aiaiaiiiiii heinn'' e ''Miawwwwwww'', por exemplo.

O jogador de futebol, no último mês, deu o que falar ao confirmar que já ficou com a cantora Pabllo Vittar, de quem diz ser amigo. ''Cara, vi o que tu publicou lá. Não tem muito o que falar. A Pabllo, adoro ela, minha amiga, muito gostosa para deixar passar, né?'', disse ele ao jornalista Leo Dias.

A revelação surgiu após a cantora ter contado em entrevista ao Sabadou, programa de Virginia Fonseca no SBT, que o homem mais famoso com quem ela já havia ficado é um jogador de futebol que atua em um clube brasileiro e mais alto do que ela. Na ocasião, porém, a artista se recusou a revelar o nome do atleta.

Pabllo Vittar é a terceira artista a ter o nome relacionado a Polidoro. Em abril de 2021, o jogador teve um caso com Jojo Todynho. O namoro durou apenas dois dias, após a contora descobrir que o atleta já tinha uma namorada.

Em outubro do mesmo ano, ele iniciou um namoro com Karol Conká, que durou cerca de um ano e chegou ao fim em setembro de 2022.

O jogador de futebol de 27 anos, já passou pelos times brasileiros Nacional-SP, Portuguesa-SP, São Caetano e Boavista-RJ, e pelos Atromitos e Kallithea, da Grécia, e o português Vilafranquense. O último clube com o qual teve contrato foi o US Ivry, da França, por quem jogou a temporada de 2022/2023. Porém, atualmente está sem clube.

