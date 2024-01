Após alerta da produção para Bia sobre tapa na bunda, Alane responde: "Eu gosto"

A- A+

Em conversa na área externa da casa com Alane e Marcus, no BBB 24, Beatriz contou que levou um puxão de orelha da produção. "Eu dei um tapa na bunda da Alane com chinelo e levei uma atenção [da produção]. Depois eu pensei: 'Meu, isso dá expulsão'", disse.

Alane, então, respondeu ao relato da colega com humor. "E eu adoro que dê tapa na minha bunda", disse. "Inclusive a bunda da Ane (Deniziane) é dura, é a bunda mais dura que eu já vi".

"Gente, perder R$ 3 milhões por causa de um tapa…", completou Beatriz.

