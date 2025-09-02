Após alfinetar Arthur Aguiar, Maíra Cardi revela nome do bebê, fruto do casamento com Thiago Nigro

A- A+

A influenciadora digital e ex-BBB Maíra Cardi usou as redes sociais, nesta terça-feira (2), para revelar o nome da bebê que aguarda com o marido, o também influenciador digital Thiago Nigro, mais conhecido pelo apelido de Primo Rico. O anúncio vem à tona dois dias depois de a paulista de 41 anos dar uma alfinetada, por meio do Instagram, no ex-marido Arthur Aguiar, pai da primogênita Sophia.

Em viagem de luxo por países da Europa junto ao marido e à avó de 93 anos, Maíra Cardi publicou um vídeo para reclamar que recebeu uma ligação telefônica da primogênita, de 6 anos, chorando e dizendo "que ela estava com saudade, que ela me queria", como relatou. "Pedi para ficar com o pai dela, mas não deu certo. Ela, no segundo dia, ficou muito triste. O pai dela viajou, ele teve que fazer alguma coisa, não sei o que é. Ela ficou arrasada. Me ligou aos prantos que ele viajou e deixou ela", contou a influenciadora digital, atualmente no sétimo mês de gestação.



Após a fala da ex-mulher, Arthur Aguiar usou os Stories do Instagram para postar vídeos em que aparece brincando com a filha na sala de casa. Uma música intitulada "Home" ("casa", em inglês) acompanhou os registros nas redes sociais.

Qual o nome da filha de Maíra Cardi?

Mas, afinal, qual o nome da nova filha de Maíra Cardi? A bebê, fruto do relacionamento entre a ex-BBB e o coach Thiago Nigro, se chamará Eloáh Cardi Nigri. Os pais da criança publicaram um vídeo, por meio do Instagram, diretamente da Suíça, para explicar a escolha pela alcunha.



"Finalmente, resolvemos o nome da nossa baby. E a gente teve essa revelação aqui nesse paraíso que é tão importante pra gente, né? Que tem um significado muito grande", contou Maíra, na ocasião.



Antes de optar por Eloáh, o casal pensou nas seguintes possibilidades: Ayla, Gaia, Rebeca e Lídia. Até que... Uma frequentadora da mesma igreja evangélica afirmou que havia sonhado que o nome da filha de ambos era Eloáh. Diante do relato da colega, no entanto, Maíra não deu muito bola. Dias depois, a influenciadora iniciou uma oração para que "ouvisse no coração o nome de Deus" para a bebê.

Ela ressalta que, neste momento, a música gospel "Se manifestará", de Marcos Freire, Julliany Souza e Léo Brandão, veio na sua cabeça. A influencer ficou cantarolando a letra, que, no verso inicial, diz: "Yahweh, Rafah / Elohim, Shaddai". Foi, então, que a paulista pensou que se tratava de um sinal divino, já que Rafah seria o nome do filho que ela perdeu recentemente durante outra gestação. A decisão por Eloáh, derivação de Elohim — nome citado na composição logo após Rafah —, se tornou incontornável, segundo ela.



Para "não perder o arroba nas redes sociais", Maíra Cardi diz que "correu" para registrar uma conta digital para o bebê. E eis, então, que Eloáh, a filha da influenciadora digital que ainda nem nasceu, já tem um perfil no Instagram, com mais de 20 mil seguidores.

