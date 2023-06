Após alta demanda, Taylor Swift anuncia datas extras para turnê no Brasil; confira os dias

A- A+

Após a alta demanda para a compra dos ingressos da “The Eras Tour”, a cantora Taylor Swift anunciou dois shows extras no Brasil, sendo um no Rio de Janeiro, e outro em São Paulo.

A segunda apresentação na Cidade Maravilhosa acontece em 19 de novembro, enquanto a terceira noite da artista na capital paulista será em 24 de novembro - um dia antes das duas datas anteriores. Assim como as apresentações originais, as datas extras contarão com a participação especial da cantora Sabrina Carpenter.

A pré-venda para os novos dias acontece na próxima segunda-feira (19), e a venda geral será na quinta-feira (22), ambas iniciando às 10h.

Os primeiros dias anunciados para a turnê de Taylor Swift foram 18 de novembro na capital carioca, e 25 e 26 de novembro em São Paulo. A pré-venda dos ingressos, realizada na última sexta-feira (9), esgotou em cerca de 30 minutos, enquanto a venda geral nesta segunda (12) durou ainda menos tempo, com fãs relatando problemas nas plataformas digitais.

Nas filas presenciais, as vendas foram marcadas por confusões entre fãs e cambistas.

