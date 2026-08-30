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CRISE Após anunciar loja de carros, Fiuk coloca Uno Mille à venda em meio a crise financeira; veja preço Cantor e ator publicou fotos do veículo azul-claro nas redes sociais e afirmou que carro tem apenas 14 mil quilômetros rodados

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Depois de anunciar que pretende trabalhar com a venda de veículos, Fiuk colocou mais um carro à venda nas redes sociais. Neste sábado, o cantor e ator publicou imagens de um Uno Mille azul-claro e informou que o veículo tem apenas 14 mil quilômetros rodados. O preço pedido é de R$ 54 mil no pagamento via Pix ou em 18 parcelas de R$ 3.611 no cartão.

"UNO mais novo que você já viu! 14 mil km.", escreveu Fiuk na legenda da publicação.

A nova venda ocorre dias depois de Fiuk aparecer em um vídeo ao lado do empresário Tiago Tcar, dono de uma loja de veículos, em uma negociação envolvendo um Mercedes-Benz. Na ocasião, publicada em 25 de agosto, o artista aproveitou a conversa para perguntar sobre a possibilidade de conseguir um emprego como vendedor de carros.

— Primeiro, eu trouxe um carro, que é uma coisa rara, Mercedes 1990 2.3. É uma raridade. E outra, eu quero saber se tem uma vaguinha. Quem sabe para fazer um teste. Quem sabe eu viro vendedor. Ver se tem essa possibilidade — disse Fiuk.

Durante a conversa, o empresário perguntou se o cantor tinha carteira de trabalho. Fiuk respondeu que havia trabalhado por dez anos com carteira assinada na Globo. Tcar afirmou que avaliaria tanto o veículo levado pelo artista quanto a possibilidade de contratá-lo.

Crise financeira

A movimentação ocorre em meio a relatos de Fiuk sobre dificuldades financeiras. O cantor afirmou recentemente que teria sido deserdado pelo pai, o cantor Fábio Jr., e disse estar enfrentando problemas financeiros.

Em 22 de agosto, Fiuk contou que havia vendido uma Mercedes-Benz C280, de 1995, anunciada por R$ 51 mil à vista. Segundo ele, o dinheiro seria usado para regularizar um imposto atrasado. Na mesma ocasião, anunciou a venda de uma Chevrolet Silverado V8, avaliada em R$ 250 mil.

— Vendi o carro. Estou com meu imposto que estava atrasado. Eu parcelei meu imposto. Eu resolvi. Vou virar o mês com tudo certo na minha empresa. CPF é outra coisa, a gente resolve daqui a pouquinho — afirmou.

Ao falar sobre a situação financeira, Fiuk também relatou ter crescido ouvindo que pedir ajuda seria sinal de fraqueza e afirmou que não queria mais carregar esse tipo de cobrança.

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