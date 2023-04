Após anúncio de noivado, Millie Bobby Brown lança marca de café

A- A+

Uma das maiores estrelas de Stranger Things, Millie Bobby Brown anunciou, nessa quinta-feira (13), que trará mais uma novidade ao seu currículo. Aos 19 anos, a atriz, produtora, artista musical e empresária agora também possui a sua própria linha de café, chamada Cafe Florence. A marca também fará parte da sua companhia de cuidados com a pele, a Florence by Mills.

No Instargam, Millie menciona que construir uma marca de café é o sonho dela "desde que consegue se lembrar". Na publicação, a atriz diz: "Se você me conhece, sabe que eu não posso começar o dia sem o meu café da manhã".

A Florence by Mills é uma marca de beleza voltada para a geração Z e foi criada porque, segundo Millie, ela "não sabia nada sobre cuidados com a pele" e queria aprender. Ela chegou a pensar, inicialmente, que a marca seria uma distração de sua carreira como atriz, mas hoje afirma que, na verdade, isso a aproximou dos fãs.



O anúncio ocorre após ela ter divulgado que está noiva de Jake Bongiovi, de 20 anos, filho do cantor Jon Bon Jovi. Na terça-feira, a atriz publicou uma foto ao lado do então namorado, com quem está junto desde 2021, e exibiu um anel no dedo anelar da mão direita. Na legenda, Millie escreveu um trecho da música "Lover", de Taylor Swift.

"Três verões te amando, querido. Agora eu quero todos eles", diz a canção. Já Bongiovi postou a frase "para sempre". Em entrevista à revista Wired, Millie já contou que eles se conheceram pelo Instagram. "Fomos amigos por algum tempo e então, o que posso dizer?".

Veja também

Música Sou baiano, mas muito pernambucano, diz Gilberto Gil, que faz show no Recife neste fim de semana