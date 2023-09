Após anúncio de traição, Luísa Sonza cancela participação em programa de Blogueirinha

A- A+

Os fãs que aguardavam a participação de Luísa Sonza no programa "De frente com Blogueirinha" na próxima segunda (25) precisarão esperar mais um pouco. A cantora alegou um "imprevisto na agenda" para cancelar a presença. Esta seria a primeira entrevista de Luísa desde que revelou no "Mais Você", de Ana Maria Braga, que encerrou seu relacionamento com Chico Moedas após uma traição do ex.

"Venho por meio deste comunicado, em respeito a todos os meus fãs e espectadores que aguardavam ansiosamente a presença da cantora Luísa Sonza no meu programa De Frente com Blogueirinha, que devido a um imprevisto da artista, a participação no episódio de segunda-feira foi cancelada", comunicou a Blogueirinha em post nas redes sociais.

Nos comentários da postagem, muitos seguidores sugeriram que Chico fosse convidado no lugar da ex, mas o programa optou por exibir uma reprise na próxima edição.

