MÚSICA Após assinar com vencedores do Grammy, pernambucano Léo da Bodega faz show gratuito em Olinda O cantor e compositor de trap agora é agenciado pela Head Media, que já produziu artistas como Ludmilla, Jão e Luisa Sonza

Léo da Bodega, cantor e compositor pernambucano de trap, realiza show gratuito no Sítio Histórico de Olinda, neste sábado (2), das 16h às 21h. A apresentação celebra a assinatura de contrato do artista com a Head Media, estúdio responsável por trabalhos de nomes como Ludmilla, Luisa Sonza e Jão.

O show será gravado e as imagens farão parte do novo trabalho do cantor. A música deve chegar em breve às plataformas, junto com um clipe, com a assinatura dos produtores Los Brasileros, vencedores do Grammy e do Grammy Latino, em parceria com o produtor DMAX.

A Head Media passará a cuidar do gerenciamento artístico do pernambucano, que mistura elementos eletrônicos e do trap com os ritmos de Olinda. O cantor adianta que sua próxima faixa nasceu do mergulho em um modelo musical que busca “traduzir sua trajetória artística e paixão pela cultura popular”.

