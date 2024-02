A- A+

BBB 24 Após atrapalhar interação entre Lucas e Joelma em festa do BBB 24, internautas pedem 'Bia expulsa' Expressão entrou nos trending topics do X (ex-Twitter) desde a madrugada deste domingo (25); internautas compararam mão no rosto da sister com tapas que levaram à expulsão de Ana Paula Renault

Empolgada com a liderança da semana e as atrações da festa deste sábado (24), Beatriz acabou extrapolando na alegria e, para parte dos expectadores, se excedendo ao interagir com os artistas e os outros brothers.

O primeiro show da noite foi de Xande de Pilares, um dos artistas preferidos de Bia. A vendedora e modelo de Guarulhos não saiu da frente do palco e chegou até mesmo a ultrapassar o limite permitido e ficar em cima da escada que dava acesso ao local. Outros participantes tentaram remover Bia da escada, mas não conseguiram.

Após este momento, outro mais comentado nas redes sociais foi quando a sister atrapalhou a interação de Lucas Henrique, o Buda, com a cantora Joelma, a segunda atração da noite. A artista e o brother cantavam juntos na beira do palco, mas Bia se agarrou ao brother, jogou o cabelo e passou a mão em seu rosto duas vezes.

Depois disso, muitos espectadores comentaram nas redes sociais que Bia não deixa os outros brothers curtirem as festas e quer ser sempre o centro das atenções. Alguns internautas interpretaram a mão de Bia no rosto de Buda como tapas e a comparar com a agressão de Ana Paula Renault em Renan, no BBB 16. Em seguida, a expressão "Bia expulsa" entrou nos nos trending topics do X (ex-Twitter) desde a madrugada deste domingo (25). O apelo veio de internautas realmente revoltados com a atitude e outros que o fizeram na base da brincadeira: "Expulsa por agressao? nao sei! expulsa por ser CHATA? sim! BIA EXPULSA !!", escreveu um espectador.





