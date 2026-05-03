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Rio de Janeiro Após atraso, Shakira surpreende Copacabana com saraivada de beats e declaração de amor ao Brasil Cantora colombiana abre show no Rio de Janeiro com canção 'La fuerte' e relembra primeira vez em que esteve no país: 'Aos 18 anos'

Às 22h53, com um show de drones (e um atraso de mais de uma hora, alegando "razões pessoais"), a cantora Shakira começou o seu esperado show na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Uma faixa instrumental, com beats fortes, foi aquecendo o público durante o espetáculo visual, que terminou sem que a cantora aparecesse no palco. Um "Te amo, Brasil' escrito em drones ainda manteve o público com a respiração presa, mas nada de Shakira aparecer no palco. Enfim, às 23h05, os telões se iluminaram e um vídeo com a cantora recriada por inteligência artificial começou de fato a noite.

"Boa noite, Rio", disse a cantora ao longo da dançante "La fuerte", faixa de abertura de seus shows. E em seguida, ela fez uma convocação às latinas em "Girl like me", ainda sob saraivada de beats, na rampa em frente ao público.



Já no palco, com seu balé, ela foi de "Las de la intuición", com citação ao seu primeiro hit, "Estoy aquí", de mais de 30 anos. Em meio à festa de som e luz, o público ja tina esquecido de todo atraso. "Estoy aquí, Brasil!", lembrou a estrela. "E pensar que eu cheguei aqui quando tinha 18 anos... e olha isso aqui!"

A cantora continuou: "A vida é mágica. Brasil, eu te amo. É mágico pensar que estamos aqui, milhões de almas juntas, prontas para cantar, se emocionar, dançar, e lembrar o mundo do que é realmente importante. Isso é só possível aqui: no Rio. Não existe melhor coisa para mim, sua lobinha, se encontrar com a sua alcateia brasileira. Rio, esta noite e sempre somos um".



Seguindo o roteiro de seus espetáculos, chegou a hora das guitarras e do rock de “Empire” e “Inevitable”, seguidas do reggaeton da vingança de "Te felicito”, com direito a encenação com um Ken humano e colorido espetáculo visual à la Barbie. "A vida tem formas de recompensar a gente", disse Shakira, em momento confessional, dedicando o show às mulheres. Depois, com uma guitarra rosa em punho (na qual ainda fez um solinho), a cantora voltou ao rock em “Don't bother”.



Mais adiante, Shakira relembrou os reveses que enfrentou nos últimos anos. Após 11 anos de casamento com o jogador de futebol Gérard Piqué, a colombiana descobriu uma traição devido a um pote de geleia na geladeira da própria casa. Sim, ao longo de algumas semanas, a estrela pop notou que uma iguaria que o marido jamais comia passou a ser consumida em sua ausência. Era o ingrediente preferido de Clara Chía Martí, estudante de 23 anos e amante do jogador.

"É um sonho para mim estar vivendo isso com vocês. Minha vida não tem sido fácil ultimamente nos últimos anos, mas das quedas ninguém se salva. Mas nós, as mulheres, cada vez que caímos nos levantamos um pouco mais sábias, um pouco mais fortes e um pouco mais resilientes. As mulheres já não choram. Por isso, esse show vai ser dedicado a todas nós. As mulheres sozinhas são mais vulneráveis, mas juntas somos invencíveis."

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