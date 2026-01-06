A- A+

TECNOLOGIA Após atualização, saiba quais aparelhos de TV perdem acesso à Netflix em 2026 Funcionamento de plataforma será suspenso gradativamente no decorrer do ano

A Netflix possui diversas políticas de atualização que alteram os requisitos de dispositivo ao longo do tempo. Em 2026, uma nova atualização será implementada, a qual poderá tornar certas Smart TVs obsoletas para uso na plataforma.



Muitos usuários do serviço de streaming estão se perguntando quais são os modelos das TVs, a fim de se preparar para eventuais problemas. Afinal, quais aparelhos perderão o acesso à Netflix em 2026?

Segundo o site da Netflix, algumas televisões não serão compatíveis com o aplicativo e, portanto, não podem ser usadas. Muitas delas foram fabricadas em 2015, ou antes. Acessórios digitais adicionais também podem ser necessários para televisões fabricadas neste período.





Se você não consegue assistir à Netflix na sua Smart TV, a empresa lista quais dispositivos possuem sistemas que permitem assistir ao conteúdo e, em muitos casos, podem ser usados em TVs mais antigas. "Muitas TVs, dispositivos ou reprodutores vêm com o aplicativo da Netflix pré-instalado. Para começar, confira os links abaixo para ver se o seu dispositivo o possui", diz a empresa, que publicou a seguinte lista de modelos compatíveis:

LG Modelos produzidos a partir de 2017;

Panasonic Modelos produzidos a partir de 2019;

Samsung Modelos produzidos a partir de 2019;

Sony Modelos produzidos a partir de 2018;

TCL Modelos produzidos a partir de 2014.

Veja também