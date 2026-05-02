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CONFUSÃO Após bate-boca, Ana Paula Renault denuncia boate em SP e expõe danos em casa Vencedora do BBB 26 relata convívio prolongado com barulho excessivo, cita falhas em fiscalização e diz que problema atinge outros moradores

O bate-boca entre Ana Paula Renault e funcionários de um bar em São Paulo — algo registrado em vídeo que viralizou nas redes sociais — ganhou um novo capítulo neste sábado (1º). Após a repercussão das imagens, a campeã do BBB 26 recorreu aos seus perfis digitais para detalhar publicamente o que descreve como uma situação "insustentável", vivida há quase dois anos em seu apartamento, na capital paulista.

Em um longo desabafo publicado no X, a jornalista afirmou que o episódio recente não foi isolado e representou a gota d'água em meio uma rotina marcada por perturbações constantes. Segundo ela, o estabelecimento funciona como uma boate até altas horas da madrugada, com impacto direto na estrutura de sua residência.

"Há quase dois anos convivo com uma situação que se tornou insustentável. Uma boate vizinha opera até as 3h da manhã com volume que faz as paredes do meu apartamento tremerem, móveis vibrarem e já derrubou uma porta da cristaleira no chão. Tenho rachaduras se alargando dia após dia", escreveu.

Ainda de acordo com Ana Paula, houve tentativas reiteradas de resolver o problema por vias institucionais, sem sucesso.

A influenciadora digital relata ter acionado diferentes canais oficiais, como ouvidorias municipais, além de ter registrado boletins de ocorrência e solicitado fiscalização por meio do Programa de Silêncio Urbano (PSIU).

"Recorri a todos os canais institucionais: e-mails à prefeitura, registros no 156, boletins de ocorrência e vistorias com o PSIU que, nas raras vezes em que ocorreram, foram conduzidas no andar errado, tornando o flagrante impossível", afirmou.

Outro ponto destacado por ela é a postura dos responsáveis pelo local, que, segundo seu relato, não demonstrariam disposição para resolver o impasse. "Mais grave ainda é o deboche com que os sócios tratam a situação, chegando a afirmar que 'nada aconteceria com eles'", declarou.

A publicação também abriu espaço para manifestações de outros moradores da região, que endossaram as críticas e relataram experiências semelhantes.

Diante da repercussão, Ana Paula cobrou providências das autoridades competentes e reforçou que o problema ultrapassa o âmbito individual.

"Aguardo que as autoridades competentes ajam com a seriedade que esta situação exige. O que temos vivido aqui é absolutamente insustentável e afeta todos os moradores dos arredores", completou.

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