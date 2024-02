Após Big Fone, Davi e Yasmin discutem e Rodriguinho interfere: "Ela é mulher, respeita"

A- A+

Após atender ao Big Fone e ficar imune, Davi fez uma oração na cozinha do BBB 24. Yasmin, que estava sentada na mesa da Xepa, relembrou ao brother que ele tinha pedido para ela acordá-lo para atender o Big Fone.

“Da próxima vez, não faz isso comigo se você vai me botar. Pede para ela (Wanessa), ela dorme no mesmo quarto. Pede para ela da próxima vez, você dorme no mesmo quarto que ela. Eu não estou procurando briga, estou fazendo um pedido”, disse Yasmin.

O baiano afirmou que sentiu que Wanessa foi intermediária na resolução da questão entre os dois. "Você não tem que sentir nada que tem a ver comigo", pontuou Yasmin.

Os dois aumentaram o tom de voz e Rodriguinho interferiu na discussão. "Ela é mulher, respeita, você está gritando, para. Já botou a pulseira, já recebeu parabéns. Chega", comentou.

Veja também

PAGODINHO O sambista Zeca Pagodinho faz 65 anos neste domingo (4); veja quais suas músicas mais tocadas