A- A+

BBB 24 Após briga com MC Bin Laden, Davi dorme embaixo de Big Fone Baiano discutiu com brother após chamá-lo de "calabreso", gerando diversos memes na internet

Antes da prova do líder desta quinta (1º), Davi colocou uma espreguiçadeira embaixo do Big Fone e fez "plantão" à espera do telefone tocar no Big Brother Brasil. Um esforço que não teve resultado, já que o programa não optou por repetir a dinâmica que aconteceu na semana anterior.

A escolha de Davi aconteceu após uma briga com MC Bin Laden, em discussão que gerou memes na internet após o baiano chamar o cantor de "calabreso", em alusão a um termo usado pelo humorista mineiro "Toninho Tornado".

Veja também

GAMES Criado por doutoranda da UFPE, jogo digital ajuda na identificação de fake news; saiba como testar