Após briga, membros do Jane's Addiction anunciam cancelamento de turnê e deixam futuro indefinido

Um comunicado assinado por três dos quatro integrantes da banda Jane’s Addiction anunciou o cancelamento da atual turnê pelos Estados Unidos após o vocalista Perry Farrell agredir o guitarrista Dave Navarro em cima do palco em apresentação em Boston, na última sexta-feira (13).

"Devido a um padrão contínuo de comportamento e às dificuldades de saúde mental do nosso vocalista Perry Farrell, chegamos à conclusão de que não temos escolha senão interromper a atual turnê pelos EUA. A nossa preocupação pela sua saúde e segurança pessoal, bem como pela nossa, não nos deixou alternativa. Esperamos que ele encontre a ajuda de que precisa. Lamentamos profundamente não podermos atender todos os nossos fãs que já compraram ingressos. Não vemos nenhuma solução que garanta um ambiente seguro no palco ou que nos permita entregar de forma confiável uma ótima performance todas as noites", destaca o texto assinado por Navarro, pelo baterista Stephen Perkins e pelo baixista Eric Avery.

O momento da agressão na sexta foi registrado em vídeo, que mostra como Perry buscou o contato contra o companheiro de banda.

Navarro parece não entender a agressividade do parceiro. Segundo o Daily Mail, pessoas presentes na casa de show revelaram que a tensão foi crescendo ao longo das músicas.

Já o Independent cita que o show anterior da banda, na Flórida, já teria tido um momento de tensão quando Navarro aumentou o som de sua guitarra na tentativa de interromper uma fala desconexa do cantor.

Etty Lau, esposa de Farrell se manifestou no Instagram em defesa do marido, alegando que o volume da banda vem sendo alvo de tensão crescente entre os integrantes.

"A frustração de Perry aumenta noite após noite, ele sentiu que o volume do palco estava extremamente alto e sua voz estava sendo abafada pela banda. Perry sofre de zumbido e dor de garganta todas as noites. Mas quando o público na primeira fila começou a reclamar com Perry, xingando-o de que a banda estava tocando muito alto e que não podiam ouvi-lo, Perry perdeu o controle", justificou.

