A- A+

Famosos Após bronca de Déa Lúcia, Rodriguinho reconhece erros no BBB 24 e diz que busca "novo ciclo" Cantor emite comunicado com pedido de desculpas, por meio das redes sociais, e afirma que não se preparou emocionalmente para o confinamento

Depois de digerir a bronca que levou de Déa Lúcia Amaral durante o programa "Domingão com Huck" — o sermão da mãe de Paulo Gustavo diante do cantor viralizou no último domingo (3) —, Rodriguinho usou as redes sociais para frisar que reconhece todos os erros cometidos no BBB 24 e reforçar que ele procura agora um "novo ciclo" no campo pessoal e profissional. "Já estou buscando conhecimento e aprendendo sobre quem sou como homem e como artista, bem como sobre as responsabilidades sociais que nem imaginava existir antes de participar do programa", afirmou.

"Estou passando aqui em respeito ao time Rodriguinho no BBB - Big Brother Brasil, aos fãs e a todas as pessoas que me acompanharam ao longo desses 36 anos de carreira e pela minha participação no BBB. Mas principalmente em respeito a todos que de alguma forma se sentiram ofendidos, desrespeitados ou decepcionados com algumas falas, falta de consciência e posicionamento correto sobre assuntos muito sérios com os quais estive envolvido no programa", escreveu o cantor, em longo texto publicado no Instagram.

O que Déa Lúcia disse para Rodriguinho?

No último domingo (3), Déa Lúcia colocou Rodriguinho contra a parede ao questioná-lo sobre a postura machista sustentada no programa — em determinada conversa, o ex-BBB falou sobre o corpo da modelo Yasmin Brunet, colega de confinamento. "Ela já foi melhor, mas está mais velha hoje. Mas o rosto dela é lindo", comentou ele, na ocasião. Em seguida, acrescentou: "Ela tá mais velha e largou a mão. Hoje ela comeu dois pacotes de bolacha com requeijão, inteiro! Ela sai comendo! Mas lá fora, arrumadona na balada, negão, deve ser bem… Aqui a gente tá vendo a realidade mesmo".

Déa Lúcia lembrou tais falas e o criticou por afirmar, a todo momento, que não precisaria do valor do prêmio de R$ 3 milhões. "Você ficou tirando onda que não precisa de dinheiro, que seu tênis custava R$ 20 mil... Falou um monte de asneira. Aí eu soube que você estava lá porque sua mãe ou sua esposa pediu pra você estar lá. Elas não estão com vergonha de você, não?", indagou Dona Déa Lúcia.





A comentarista do programa "Domingão com Huck" seguiu rememorando certas falas problemáticas de Rodriguinho no BBB 24: "Você acabou com a raça das mulheres, falou tudo que não devia, chamou a Yasmin de velha e gorda… Tá gravado, não vem dizer que não falou". Nas redes sociais, os questionamentos de Dona Déa foram elogiados. "Passando mal com Dona Déa macetando Rodriguinho", brincou um internauta, por meio do X (antigo Twitter).

O cantor se defendeu durante o programa. "A senhora tem toda razão de falar isso para mim, mas também tenho direito de me explicar. Estava num lugar errado, numa conversa que não deveria ter existido. Ainda mais por eu ser o mais velho, que tinha de dar exemplo", afirmou Rodriguinho, diante de Déa Lúcia. "Eu realmente falei que ela (Yasmin Brunet) já foi melhor, mas que hoje está um pouco velha, mas é linda. Quando disse isso, só queria sair daquela situação, porque sabia que estava sendo filmado. Peço desculpa a todas as mulheres, nunca foi a minha intenção", acrescentou.

"Me arrependo e me envergonho"

Após a repercussão do assunto, Rodriguinho se manifestou publicamente, pela primeira vez, por meio de seus canais digitais, desde que foi eliminado do reality show, na última terça-feira (27). Em comunicado postado no Instagram, ele considerou que não se preparou emocionalmente para enfrentar o confinamento.

"Reconheço que errei, que estive num estado de medo e defesa constante por não ter conhecimento suficiente e por não ter me preparado emocionalmente para viver o programa", afirmou. "Entrei como um artista e redescobri um ser humano que desde os 10 anos viveu focado na carreira, muitas vezes sem tempo e atenção para a vida pessoal, para o que realmente importa. Preciso pedir desculpas por mim, pela minha família, por todos que foram envolvidos e suas famílias, e a todos, sem exceção, às todas as mulheres", acrescentou ele.

No longo texto, Rodriguinho voltou a pedir desculpas todos os seus erros. "Aos poucos, com o impacto saindo do BBB, tomo consciência de que estava numa bolha e não sabia o quanto esse comportamento estava errado. Me arrependo e me envergonho do que gerei de dor e por não saber que deveria ter me posicionado melhor", escreveu.

"Foi uma das melhores e maiores experiências que vivi na minha vida, ao lado de pessoas incríveis. Jamais vou esquecer também da força da minha torcida e do time, todos que sonharam junto nesse jogo. Muito obrigado. Seguiremos juntos neste novo ciclo", finalizou o cantor.

Veja também

bbb24 Wanessa Camargo mostra reencontro com família e Zilu se manifesta após expulsão no 'BBB 24'