Boa ação Após campanha, fãs de Ludmilla formam filas para doar sangue por ingresso de show no Rio de Janeiro Hemorio dobrou a procura de voluntários na manhã desta quarta-feira (5); cada doação de sangue deu direito a ingressos do evento Numanice, no Estádio Nilton Santos

Longas filas se formaram, na manhã desta quarta-feira (5) para doação para o banco de sangue no Hemorio, no Rio de Janeiro. Uma campanha da cantora Ludmilla dobrou a procura por voluntários que foram doar sangue em troca de ingressos do evento Numanice no Estádio Nilton Santos, o Engenhão, no próximo sábado (8). A cantora foi a embaixadora da Hemorio em 2021.



O voluntário que fizer uma doação em qualquer posto de coleta da instituição entre os dias 5 e 7 de julho ganhará uma entrada individual para o show, mas as entradas são limitadas e podem esgotar. As cadeiras são do setor superior do estádio.

"Eu acordei tão feliz e grata com essas imagens de vocês no Hemorio. O Numanice começou uma festa e virou uma experiência que alimenta a nossa alma em muitas camadas. Estou realmente honrada e grata por fazer isso com vocês. Que Deus abençoe a sua vida, vocês salvaram muitas hoje!", afirmou Ludmilla nas suas redes sociais.

Segundo a assessoria do Hemorio, mais de 200 pessoas já haviam doado sangue desde a abertura do banco de sangue até 10h, mas a instituição espera receber cerca de 400 pessoas, que representam o dobro de doações em comparação com um dia comum na instituição.

A cantora Ludmilla lançou uma campanha de doação de sangue no Rio de Janeiro | Foto: Divulgação / Hemorio

