TOMORROWLAND BRASIL Após cancelamento, Tomorrowland confirma shows deste sábado (14) Evento foi suspenso nesta sexta-feira (13) por conta das fortes chuvas; Alok, Dimitri Vegas e Vintage Culture estão entre as atrações principais

Após cancelar os shows de sexta-feira (13), por causa dos danos provocados pela chuva na véspera, o festival de música eletrônica Tomorrowland Brasil, realizado realizado na cidade de ITU (SP), confirmou as atrações deste sábado (14). Pelas redes sociais, o anúncio convida o público: "prontos para te receber!".

O evento foi suspenso na sexta após um forte temporal provocar alagamentos nas áreas internas, estacionamentos e as vias de acesso.



No comunicado oficial, a organização avisou que as informações sobre o reembolso pelo ingressos comprados para a data serão divulgadas em breve.







O americano Steve Aoki, os irmãos belgas Dimitri Vegas & Like Mike, o sueco Sebastian Ingrosso e o brasileiro Vintage Culture eram as atrações principais esperadas para o dia. Vintage Culture também se apresenta no sábado e Dimitri Vegas completa a escalação, que tem ainda Alok e Steve Angello como atrações principais.

Confira o line-up deste sábado (14) no Tomorrowland Brasil:



Mainstage



17h35: Deorro

18h50: John Newman

19h40: Don Diablo

20h40: Los Frequencies

21h45: Paul Kalkbrenner

22h50: Steve Angello

23h50: Dimitri Vegas



Core

18h30: Antdotz B2B Maz

20h: Sofia Kourtesis

22: Brina Knauss

0h: Vintage Culture B2B Anna

