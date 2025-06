A- A+

celebridades Após causar apreensão entre fãs, Justin Bieber compartilha foto do filho Jack, de 10 meses, é fruto da união com a modelo Hailey Bieber

Depois de uma discussão entre fãs, na qual um deles sugeriu que havia “muita tristeza” na sua vida, o astro Justin Bieber compartilhou na sexta-feira uma rara foto sua segurando Jack, seu filho de 10 meses com a esposa, a modelo Hailey Bieber.

O rosto de Jack não pode ser visto na foto, mas seu cabelo loiro pode, enquanto Justin – vestindo uma camiseta vermelha da Balenciaga e um short amarelo vibrante no terreno do que parece ser uma mansão enorme – o segura com força.

Justin, de 30 anos, causou apreensão entre seus mais de 294 milhões de seguidores no Instagram após publicar mensagens perturbadoras na rede, que levantaram a suspeita de que ele estivesse passando por dificuldades.

Mais tarde, Justin compartilhou fotos em close da mãozinha de Jack, juntamente com uma escolha musical bizarra – a música tema da série de TV “Law and Order”. Ele também compartilhou uma foto em preto e branco de si mesmo quando criança com a legenda: “Ay bay bay”, com um emoji bizarro de dedo médio. A legenda com o dedo médio foi tema em todas as suas postagens nas redes sociais na sexta-feira, logo após seus recentes comentários enigmáticos online.

No Instagram, o canadense admitiu estar “cansado de relacionamentos transacionais”, acrescentando: “Se eu tenho que fazer algo para ser amado, isso não é amor.”

Em resposta, muitos dos seus seguidores disseram que Justin não parecia um homem de 30 anos com esposa e filho.

O cantor também causou preocupação esta semana após postar uma série de selfies borradas nas quais sugeriu que os fãs poderiam “apontar para os defeitos dele”. E respondeu de forma desaforada os comentários desfavoráveis.

