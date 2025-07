A- A+

Após cena de briga em "Vale tudo", autora Manuela Dias exalta Taís Araujo e Bella Campos Famosos enchem as redes sociais com memes e elogios à performance das atrizes que interpretam as protagonistas da novela; reveja sequência

"Foi demais! Gigantes!", afirmou Manuela Dias, a autora do remake " Vale tudo", no ar na TV Globo, em referência ao trabalho de Taís Araujo e Bella Campos, intérpretes das protagonistas Raquel e Maria de Fátima, respectivamente, na novela exibida no horário das 21h.

No capítulo da última segunda-feira (7), mãe e filha tiveram um acerto de contas embalado por vestido rasgado, ofensas, gritaria e tapa na cara. A sequência de alta voltagem rendeu elogios de colegas famosos das artistas e encheu as redes sociais de memes.

A repercussão, aliás, levou o nome do folhetim ao topo dos assuntos mais digitados no X. O nome de Raquel permanece, até a manhã desta terça-feira (8), como a segunda palavra mais escrita na rede social. "Meu Deus, que atuações incríveis. Eu tô todo arrepiado, realmente. Taís e Bella insuperáveis", celebrou o ex-BBB Gil do Vigor. "Isso é Raquel. Não é bagunça, não!", brincou a cantora Iza, outra espectadora assídua da novela.

A autora Manuela Dias adiantou, por meio de publicação nos Stories do Instagram, que haverá mais reviravoltas — com novas sequências marcadas por confusão e dedo na cara — ao longo desta semana. No capítulo que vai ao ar na noite desta terça-feira (8), o embate será entre Solange (Alice Wegmann) e Maria de Fátima (Bella Campos).

"E hoje ainda tem a festa de Mary Faty! Tapa e trava língua de Solange. Porque você pode enganar muita gente por pouco tempo; pouca gente por muito tempo; mas não pode enganar muita gente por muito tempo", detalhou a autora, adiantando parte da fala que será proferida por Solange.

A cena icônica na trama original de 1988 — que volta e meia viraliza nas redes — mostra Solange invadindo o ateliê onde Fátima se arruma para o casamento com Afonso ( Humberto Carrão). Cheia de sarcasmo, ela solta: "Ah, eu vim te prestigiar… Se você tivesse pedido a minha ajuda, eu teria escolhido um vestido de noiva ainda mais romântico".

Fátima, impassível, corta logo o clima: "Você pode sair, por favor, que eu quero me trocar?". Mas Solange s ignora e continua, como se nada: "Pode se trocar, amiga, a gente sempre se trocou junto. Eu acho que você acertou a linha do look. Mas foi um pouco tímida. Eu teria dobrado o tamanho da cauda, investido mais no bordados".

Diante da provocação, Fátima se impõe: "Você não tem o direito de vir atrapalhar o meu casamento e muito menos de entrar aqui, enquanto eu troco de roupa". É, então, que Solange explode: "Será que eu não tenho? Depois de tudo que você fez comigo…".

Fátima rebate, mantendo o tom frio: "Eu não fiz nada de errado, Solange. Você e o Afonso viviam brigando, você nunca deu importância pro seu namoro e agora quer jogar a culpa em mim". E ouve de volta, furiosa: "Cala a boca porque quem veio aqui pra falar fui eu! Você é uma mentirosa, que tem inveja das pessoas. Eu te recebi na minha casa quando você chegou no Rio, eu te ajudei quando você não conhecia ninguém e você roubou meu namorado".

O embate chega ao ápice. Fátima, com ar de superioridade, responde: "Só pra você saber, eu resisti muito até ceder ao Afonso, tá? Eu sempre tive muita consideração por você". Solange não recua e lança a acusação mais pesada: "Pra estar se casando assim tão rápido, você deve ter feito todo tipo de aliança com a bruxa da Odete ( Débora Bloch). Ela tentou fazer uma aliança comigo também, Fátima. Esqueceu? Eu não topei, e você topou".

Mesmo negando saber do que se trata, Fátima ouve o desfecho com um velho ditado que ecoa como ameaça: "Fátima, o Afonso pode estar iludido agora, mas ele não é idiota. Alguma hora ele vai ver quem você é de verdade. A gente pode enganar todo o mundo por um certo tempo, mas não pode enganar todo o mundo por todo o tempo. Essa máxima nunca falhou. E vai funcionar no seu caso também".

