Após "chocar" web, Anitta se manifesta sobre mudanças no rosto: "Procedimento estético"

Seguidores de Anitta notaram, e muito, que esta moça está diferente. Após um período afastada dos holofotes para tratar uma infecção bacteriana, a cantora carioca de 32 anos ressurgiu com uma significativa mudança visual no rosto. Diante da repercussão do assunto — e de rumores que davam conta de uma cirurgia malsucedida —, a assessoria de imprensa da artista se manifestou para esclarecer o que, afinal, ocorreu no semblante da funkeira.

A rigor, as alterações na cara de Anitta são resultado de algo que ela mesma buscou, por meio de intervenções estéticas para aumentar o tamanho dos lábios e afinar o queixo e as bochechas, como se vê nas imagens recentes em que a artista aparece. "A cantora realizou um procedimento estético (como é de seu costume), sem qualquer intercorrência ou necessidades especiais", explicou a assessoria de imprensa da cantora por meio de comunicado.

O informe ressalta que "não procede de forma alguma a informação de que Anitta teria passado por uma cirurgia malsucedida nos Estados Unidos". E acrescenta: "Anitta teve alta médica normalmente e retornou ao Brasil dentro do prazo estipulado por sua equipe médica". No atual momento, aliás, a artista aproveita dias de descanso num cruzeiro luxuoso pelo Mar Mediterrâneo.

Aos 32 anos, Anitta já se submeteu a mais de 50 cirurgias plásticas. A cantora não esconde o fato. "Para mim, fazer uma cirurgia plástica é como mudar meu cabelo", ela já disse. Alguns dos procedimentos que ela já fez foram:

redução dos seios;

lipospiração;

rinoplastia;

preenchimento dos lábios;

remodelagem do queixo;

implante de silicone;

Plasma Rico em Plaquetas (técnica terapêutica que utiliza o próprio sangue do paciente para promover a cicatrização e regeneração de tecidos);

ninfoplastia (para reduzir os pequenos lábios vaginais).

"Gente, foram muitos (procedimentos)! Mas já fiz vários retoques, principalmente no rosto. Sempre com profissionais ótimos e todo o acompanhamento necessário, tá? Sou muito responsável e cuidadosa em relação a isso", afirmou Anitta, numa entrevista em 2024, depois de se tornar sócia de uma rede especializada em serviços estéticos a laser e ultrassom no Brasil.

Em 2017, ela se tornou meme após realizar um preenchimento labial exagerado. A cantora reforçou, no ano passado, que não liga para as constantes críticas com relação à sua aparência. E que faz questão de falar abertamente sobre todas as transformações que realiza.

"Sempre fui muito sincera em relação aos procedimentos estéticos que fiz. Enquanto muitas mulheres escondiam suas cirurgias e procedimentos, dizia: 'Gente, fiz, amei e tô ótima'. Nem sempre era um padrão, inclusive (risos). As intervenções e tratamentos sempre vieram do meu desejo de estar em dia com a minha autoestima e nunca foram motivados por pressões estéticas externas", frisou.

