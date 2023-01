Após climão, Amanda se declara para Cara de Sapato durante festa no BBB 23

A- A+

Durante a festa das líderes, na madrugada desta quinta (26), Amanda e Cara de Sapato conversaram e a médica aproveitou o momento para se declarar. A amizade dos dois, que entraram como dupla na casa, estava estremecida após a pegadinha do fio dental que o grupo do Quarto Deserto fez com ele, que não aceitou muito bem a brincadeira.

Amanda conversou com o brother, beijou o pescoço dele e se declarou: "Gosto muito de você, cara". "Eu também, muito. Tudo o que eu falei é muito verdade", respondeu o lutador. Mais cedo, antes da festa, os dois já haviam conversado e fizeram as pazes. "Você é a pessoa que mais importa para mim aqui, digo isso para todo mundo. Fiquei muito sentida com isso. Se você interpretou errado, eu juro que não vai se repetir. Você com certeza é uma superprioridade minha, então não queria que ficasse isso", disse a médica.

