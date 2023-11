Após coincidência com Britney Spears, Roberta Miranda festeja sucesso de música antiga

A- A+

A mulher em mim. Digite essa frase no Google e, tcharãn, lá estarão Roberta Miranda e Britney Spears lado a lado no site de buscas. É que o título da recém-lançada autobiografia da cantora pop americana ("A mulher em mim", um fenômeno global de vendas) é o mesmíssimo de uma música gravada, em 1997, pela artista sertaneja brasileira ("A mulher em mim", versão tupiniquim para a balada "The woman in me needs the man in you", da canadense Shania Twain).

Pois bem, fato é que as duas mulheres - não necessariamente na delas - caíram na boca do povo. Enquanto a Princesa do Pop alcança a marca de autora com o livro mais vendido no mundo, a Rainha do Sertanejo vê uma de sua canções do passado angariar um crescimento repentino de 77% na média do número de reproduções na web. Na plataforma Deezer, o aumento já é de 60%, numa comparação com dados do dia 1º de outubro e do último dia deste mesmo mês.

Roberta, é claro, está só sorrisos. Admiradora declarada de Britney Spears, ela participou ativamente do movimento #FreeBritney nos últimos anos, em campanha criada por fãs, por meio das redes sociais, para exigir o fim da curatela de 13 anos exercida pelo pai da americana, James P. Spears. Não poderia, portanto, haver melhor coincidência. A brasileira se viu praticamente obrigada a incluir a música "A mulher em mim" no repertório de seus shows. Sim, ela voltou a cantar "A mulher em mim" nos palcos.



"Sou fã da Britney! Quando estava no movimento Free Britney, falei com os fãs, fiquei com eles interagindo (por meio das redes sociais)... Tanto é que eles reconheceram agora que, naquele momento tão difícil, fui a única artista brasileira a estar com eles", afirma Roberta, ao Globo. "E claro que vou ler o livro da Britney, né? Fico contente com toda essa coincidência. Mesmo porque é uma música da Shania Twain, uma versão que fizeram aqui no Brasil... Mas sou quem canto, né? Daí tive que voltar com essa canção para os shows agora, mais do que nunca (risos). Britney é uma guerreira. Gosto muito dela".

Ouça "A mulher em mim", de Roberta Miranda:

Veja também

LUTO Matthew Perry não escondia qual colega de 'Friends' mais o ajudava em luta contra drogas