CELEBRIDADES Após confirmar namoro de Vini Jr. e Virginia Fonseca, web compara: 'Pelé e Xuxa da nossa geração" Influencer e jogador anunciaram o relacionamento em uma publicação nesta terça-feira (28)

Já dava para desconfiar que nesse mato tinha coelho — e não deu outra: Virginia Fonseca e Vini Jr. estão realmente namorando. O casal assumiu o relacionamento nesta terça-feira (28), com uma publicação conjunta no Instagram. Claro que o perfil da influencer e do jogador não passou despercebido pelos internautas, que rapidamente começaram a compará-los a Xuxa e Pelé, que também viveram um romance no passado.

“Rapaziada, a pergunta que não sai da minha cabeça. Vinícius Junior e Virgínia são o Pelé e Xuxa da geração?”, questionou um internauta ao saber da confirmação do romance. Um outro comentou algo bem parecido: “É o Pelé e a Xuxa da nossa geração”.

Algumas pessoas ainda brincaram dizendo que “na minha vez a Xuxa é a Virginia”. De fato, o maior jogador de futebol de todos os tempos foi namorado de Xuxa entre 1981 e 1986. O romance surgiu depois que os dois posaram para uma sessão de fotos da antiga revista Manchete. A apresentadora já disse em algumas oportunidades, inclusive, que Pelé teria sido o seu “primeiro amor”.

Desta vez, Vini Jr. não é o primeiro amor de Virginia. Mas é, sim, o primeiro namorado dela após o fim do casamento com Zé Felipe, com quem teve três filhos, em maio deste ano. Atualmente, ele também está namorando, com a cantora Ana Castela.

Nos comentários da confirmação de namoro, os internautas ainda vibram com a possibilidade de o romance despertar maior interesse no jogador dentro dos campos: “Agora o hexa vem. Te segura, Virginia”, declarou um deles. “Virginia é a motivação de Vini Jr. para trazer o hexa ao Brasil”, disse um outro.

Os internautas ainda comentaram que a confirmação veio após semanas de boatos e pedidos dos fãs. “Bem de livre espontânea pressão”, brincou uma pessoa. “Isso aí, Vini Jr., valoriza fi. Um mulherão desses”, engajou um outro.



