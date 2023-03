Após conversa sobre questão racial no BBB 23, Aline Wirley chora: "Será que eu não vi?"

A- A+

Aline Wirley chorou e foi consolada por Sarah Aline durante a madrugada desta terça-feira (21), no BBB 23, após uma conversa com Bruna Griphao, Amanda e Fred sobre como Domitila se sente rejeitada pelo comportamento de alguns brothers.

"Você, Larissa e Fred, em situações diferentes, me deram o sentimento de que vocês estão acostumados a lidar com pessoas como Domitila para servir ou entreter, mas não ir para o combate pau a pau", disse Domitila. Em outro momento, durante conversa com o Quarto Deserto, Fred afirmou que a pernambucana usa causas sociais como argumentos no jogo "o tempo todo". Aline, por sua vez, defendeu a modelo: "É o lugar dela de fala", rebateu a cantora.

Conversando com Sarah, Aline desabafou e afirmou que, "de alguma maneira, pode não estar vendo" o que acontece na casa. Aline: "Talvez eu não esteja vendo o que eu preciso ver. De repente, entrei em um lugar esquisito de sentimento"

"É sobre a Domitila ter falado que não venho para entreter ninguém?", questionou Sarah. "Será que eu não estou vendo o que deveria? É f*da. Porque, no nosso lugar [de pessoas pretas], eu sinto que às vezes pode soar como algo que 'não quero ver', como conivência, omissão. Ou se a gente levanta a bandeira, aí entra numa 'militância chata'. Só agora eu percebi isso", disse Aline. E Sarah completa: "É a pressão que a gente tem dentro e fora daqui".

"É uma sensação de que talvez, dentro da constelação que eu tô com Fredinho, com a Bruna, com a Amandinha, que são pessoas brancas, de alguma maneira eu não esteja vendo coisas que eu precise ver. Entrei num lugar esquisito de sentimento e de sensação", disse Aline.

Sarah consolou a amiga: "O que eu posso oferecer agora, nessa circunstância, é estar aqui, te ouvir e se fortalecer. Também não tenho muitas respostas, mas estou aqui para transformar esse sentimento em atenção juntas. Mas não quero que você fique tão pesada como você está. Sei que é um peso, mas é injusto com a gente"

