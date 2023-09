A- A+

REDES SOCIAIS Após crítica ao doar livros, Felipe Neto desabafa sobre o Twitter: "Essa rede virou um esgoto" No atual X, youtuber, que havia se oferecido para comprar obras no valor de até R$ 100, diz que vai 'aparecer cada vez menos' na rede

Criticado ao anunciar que iria comprar livros para o seguidores, Felipe Neto desabafou em sua conta no X (antigo Twitter), dizendo que "essa rede virou um esgoto".



"Tem gente criticando a ação de comprar livros. Cheguei a ler 'na próxima, faz direito'. Tem gente condenando falando que isso é concurso e precisa ser registrado (que que isso muda na vida da pessoa? Eu tô DANDO LIVROS). Vou aparecer cada vez menos aqui".

Em outro tweet, o influencer disse que a próxima ação seria feita pelo Instagram. "Cada dia q passa eu vou usar cada vez menos aqui. Desde que surgiram essas contas verificadas pagas, eles estão postando TUDO pra tentar hitar e fazer dinheiro. Lá no Insta eu recebo só direct com amor e apoio, 99%".





Na manhã deste domingo (24), o youtuber fez uma publicação incentivando a leitura e se oferecendo para pagar obras para seus seguidores. A proposta do influencer foi que as pessoas fizessem um carrinho apenas com livros, no valor máximo de R$ 100, e justificassem o porquê de quererem as obras em específico.



Nos comentários, Neto foi consolado por anônimos e famosos, como o ex-deputado Jean Wyllys: "Amado, a essa altura do campeonato, eu jurava que você já havia aprendido a surfar nessa lama, passando por cima, lindo, dessa gente mal plantada que já nasce com cara de abortada. Rs . Eu sei que às vezes vacilamos porque somos humanos. Mas tente não vacilar. Você é lindo e gigante", comentou ele.

