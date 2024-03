A- A+

BBB24 Após criticar Fernanda, Davi afirma que não confia em Michel dentro do BBB 24: "Está na minha mira" O baiano aproveitou o momento no Quarto da Líder para analisar o jogo de alguns participantes

A conversa de Davi com Beatriz no Quarto da Líder, na tarde desta quarta-feira (28), rendeu assunto no Big Brother Brasil 24.

Logo após criticar Fernanda, o baiano afirmou que não confia em Michel. "E outra, um cara que a gente não pode confiar é o Michel, velho. Michel é um cara que, tipo assim, ele está ali e ele é um cara que é astuto", iniciou o motorista de aplicativo.

"Ele vai conversar com você, ele vai falar com você, ele vai brincar com você, ele vai dar risada com você o dia todo, mas se chegar uma hora que ele ver que apertou o negócio, meu irmão. Ele bota você na forca e te enforca sem pena e não quer saber não", prosseguiu o brother.

Ainda comentando a respeito de Michel, Davi reforçou que Michel está na mira dele dentro do jogo.

"Só que também se eu estiver vivo e puder botar ele na forca, ele está lascado. Vai eu e ele. Ele está na minha mira ali velho, ele e um bocado aqui. Eu sou a pessoa nessa casa que tenho mais gente pra mirar e sou mais mirado. Quando penso que estou na paz de Deus aparece uma perturbação, Deus é mais, velho".

