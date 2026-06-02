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FAMOSOS Após críticas a Belo e Alcione, relembre outras apresentações polêmicas do Hino Nacional De Vanusa a Ludmilla, episódios envolvendo símbolos patrióticos renderam críticas, memes e debates acalorados; veja vídeos

Belo e Alcione viraram assunto nas redes sociais após a interpretação do Hino Nacional antes do amistoso entre Brasil e Panamá, no Maracanã, no último domingo (31). A apresentação foi marcada por desencontros de ritmo e críticas do público. Diante da repercussão negativa, a equipe de Alcione atribuiu o resultado a um problema técnico no retorno de áudio recebido pelos artistas durante a execução da canção. O episódio entrou para uma longa lista de apresentações do hino que, por diferentes motivos, acabaram gerando polêmica.

Vanusa

Nenhuma apresentação do Hino Nacional ficou tão marcada no imaginário popular quanto a de Vanusa, durante um evento na Assembleia Legislativa de São Paulo, em 2009.

A cantora se confundiu em trechos da letra, alterou versos e teve dificuldades para concluir a execução. O vídeo viralizou numa época em que as redes sociais ainda engatinhavam e se transformou num dos casos mais lembrados quando o assunto é hino e polêmica. Anos depois, admiradores e colegas passaram a defender que o episódio não resumisse a trajetória artística da cantora. Diante da repercussão negativa, pediu desculpas publicamente e explicou que estava sob efeito de remédios para labirintite e um calmante.

Belo e Alcione

Convidados para cantar antes do amistoso da seleção brasileira contra o Panamá, no último domingo, Belo e Alcione enfrentaram problemas de sincronização com a base musical.

Belo e Alcione cantando o Hino Nacional! pic.twitter.com/QXmuQOFtjI — Central Reality (@centralreality) May 31, 2026

Nas redes sociais, muitos espectadores interpretaram a situação como desafino ou falta de ensaio. Posteriormente, a equipe de Alcione explicou que havia um atraso no retorno de áudio recebido pelos cantores, o que teria comprometido o desempenho da dupla. Ainda assim, a apresentação viralizou e gerou uma enxurrada de comentários e memes.

Ludmilla

Convidada para cantar o Hino Nacional antes do GP de São Paulo de Fórmula 1, em 2023, Ludmilla protagonizou um dos momentos mais comentados daquele ano.

A cantora interrompeu a execução logo nos versos iniciais, levando muitos espectadores a especularem nas redes sociais que ela teria esquecido a letra. A repercussão foi imediata. Horas depois, a artista explicou que o problema foi causado por uma falha técnica no som e afirmou que conseguiu contornar a situação durante a apresentação.

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