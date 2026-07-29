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FAMOSOS Após críticas a vídeo de filho com conotação sexual, Zé Felipe fala em "mimimi" e gera mais polêmica Pedido de desculpa do cantor movimenta nova onda de questionamentos nas redes sociais: 'Isso é uma das coisas mais repugnantes que se pode dizer para uma criança'

O pedido de desculpas de Zé Felipe após a repercussão negativa de um vídeo com o filho caçula não foi suficiente para encerrar a polêmica. Ao contrário: o pronunciamento do cantor acabou alimentando uma nova onda de críticas nas redes sociais depois que ele classificou parte das reações como "mimimi". Mas, afinal, o que aconteceu?

A controvérsia começou após a publicação de um vídeo gravado durante a festa de aniversário do sertanejo Leonardo, pai de Zé Felipe, na última segunda-feira (27). Nas imagens, José Leonardo, de apenas 1 ano, é questionado sobre "o que vai dar para as meninas" e responde "pau", enquanto aponta para a região pélvica. Na ocasião, familiares aparecem reforçando a suposta brincadeira e reagindo com risadas. A cena repercutiu negativamente entre internautas, que criticaram a sexualização da situação envolvendo uma criança.

Na última terça-feira (28), Zé Felipe se manifestou por meio dos stories do Instagram diante da repercussão do fato. O cantor afirmou que a "brincadeira" faz parte da "criação que recebeu" e que isso nunca interferiu na forma como se relaciona com as mulheres.

"Ontem coloquei aqui um vídeo do José fazendo uma brincadeira que, da forma que fui criado e onde fui criado, sempre teve. Isso não moldou nada a relação que tenho com as mulheres da minha vida, que fizeram parte por um tempo, fazem e que vão fazer para o resto da vida. É coisa de criação mesmo", disse.

Na sequência, o artista afirmou ter refletido sobre parte das críticas, mas ressaltou que discordou de outros apontamentos.

"Recebi muitos comentários de gente falando um ponto de vista que concordei. Não sabia. A gente não sabe de tudo e está aqui para aprender e melhorar. Houve outros pontos de vista com que não concordei e achei um 'mimimi' do caralh*. Mas quando a gente é pessoa pública, deve satisfação, sim, para as pessoas. Estejam elas concordando com o ponto de vista ou não. Tudo é aprendizado", declarou.

Por fim, Zé Felipe pediu desculpas às pessoas que se sentiram ofendidas pela publicação, embora tenha mantido o vídeo no ar.

"Para quem se sentiu incomodado, quem não foi criado do jeito que fui, quero pedir desculpas. De verdade. A intenção era só mostrar o dia a dia, não foi para gerar constrangimento ou passar nada ruim para ninguém. Para os que eu não concordo, também me desculpem", concluiu.

Nova onda de críticas

A referência ao "mimimi" acabou provocando novas reações no X. Muitos internautas afirmaram que o problema não era uma "diferença de criação", como o artista sugeriu, mas o teor sexual da brincadeira envolvendo uma criança. "Como que eles fazem isso e acham lindo postar? É um bebê", escreveu uma usuária do X.



Outro comentário questionou o contraste entre esse tipo de conteúdo e o discurso de grupos que criticam a educação sexual nas escolas. "Provavelmente esses que ensinam isso são os mesmos que são contra as crianças aprenderem educação sexual nas escolas. Sabe por quê? Acham que o conteúdo é esse, ensinar a falar 'pau'", publicou.

Também houve quem relacionasse a brincadeira ao incentivo de estereótipos de gênero e à sexualização precoce. "Isso é uma das coisas mais repugnantes que se pode dizer para uma criança! Ensinando ele, desde 1 ano de idade, a relacionar 'pau' com as meninas, ensinando o mundo sexual e explícito! Dizer que ele vai fazer sucesso na escola e tal é muito diferente de fazer uma piada de teor sexual", criticou outro perfil.

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