Após críticas da Casa Branca por piada com pênis de Trump, criador de "South Park" solta ironia

O episódio de estreia da 27ª temporada de "South Park" continua dando o que falar. Exibido na noite de quarta-feira (23), o capítulo apresentou um registro nada lisonjeiro do presidente americano Donald Trump.

Na série, o político é mostrado acima do peso, nu e com um "pênis minúsculo", enquanto vai para a cama com o Diabo. A paródia termina com um Trump nu e abatido, enquanto o narrador declara: "Trump. Seu pênis é minúsculo, mas seu amor por nós é imenso".

A Casa Branca não gostou das piadas.

"Esta série é irrelevante há mais de 20 anos e mal se sustenta com ideias sem inspiração numa tentativa desesperada de chamar a atenção", disse a porta-voz Taylor Rogers."O presidente Trump entregou mais em apenas seis meses do que qualquer outro presidente na História do nosso país, e nenhuma série de segunda categoria pode comprometer a sequência de sucesso do presidente Trump"

Nesta quinta-feira (24), os criadores de "South Park", Trey Parker e Matt Stone, participaram de painel na San Diego Comic-Con e comentaram o episódio.

— Sentimos muitíssimo — afirmou Parker de forma irônica.

