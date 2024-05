A- A+

famosos Após críticas, Davi, do BBB 24, apaga post com prestação de contas de ajuda ao RS; entenda Ex-BBB é questionado por seguidores depois de divulgar notas fiscais com o que comprou por meio de arrecadação com divulgação do próprio PIX

Davi, do BBB 24, decidiu apagar o post no Instagram em que mostrava as notas fiscais de tudo o que havia comprado, com dinheiro arrecadado por meio da divulgação do próprio PIX, para ajudar as populações afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Na madrugada desta terça-feira (28), poucas horas depois de realizar a prestação de contas, o baiano de 21 anos excluiu a publicação da rede social. Seguidores do rapaz o criticam pela suposta falta de transparência.

No post em questão, Davi rebatia a série de ataques que vem recebendo após ser acusado por prática de "turismo de tragédia" no estado gaúcho. "Existem sempre pessoas criticando mesmo eu indo ajudar de coração. Mas de qualquer forma agradeço a cada um que ajudou", afirmou ele, no comunicado que posteriormente foi apagado (veja a reprodução abaixo). A publicação apresentava vários erros ortográficos.

Davi faz publicação com prestação de contas de ajuda ao RS, mas logo apaga (Foto: Reprodução/Instagram)

No último domingo (26), em entrevista ao Globo Davi revelou que usou parte das arrecadações que recebeu, via PIX, para bancar gastos com transporte ao local. Parte dos seguidores reclamou, então, do fato de ele não ter deixado clara a finalidade dessa primeira parte do dinheiro.

— Inicialmente, pedi PIX para as pessoas porque realmente ainda não tinha condições financeiras de ir para o Rio Grande do Sul com os meus próprios meios. Mas consegui uma boa arrecadação — contou, ao GLOBO. — Consegui ajudar muitas pessoas, fornecendo alimentação, água mineral e outros suprimentos necessários para que não passassem fome ou necessidade. Distribuí colchões, alimentação, água mineral. Fizemos compras para ajudar as bases e unidades de saúde que estavam precisando. É algo que eu gosto de fazer. É amar ao próximo como a nós mesmos. E foi isso que me incentivou. Eu ajudei em tudo: trabalhando, cozinhando, entrando em barcos para salvar vidas, distribuindo mercadorias...

Desde que deixou o BBB - Big Brother Brasil, há pouco mais de um mês, Davi perdeu 1,5 milhão de seguidores. Mas, afinal, por quê? Uma rápida passada de olho pelos comentários deixados nas mais recentes publicações do ex-BBB, no Instagram, dá uma boa ideia do que os seguidores do ex-motorista de aplicativo pensam sobre ele. Para a maior parte dos internautas, Davi passou a sustentar uma postura completamente oposta ao comportamento que demonstrava no reality show. As redes do rapaz são marcadas, hoje, por vídeos de dancinhas, fotos ostentando jets skis, lanchas e carros de luxo, retratos em que ele aparece descamisado à beira de piscinas...

Seguidores apontam contradição no discurso de Davi. Alguns, por exemplo, fazem questionamentos sobre o fato de ele ter uma quantia suficiente para adquirir uma lancha, mas não possuir dinheiro para comprar passagens para o Rio Grande do Sul. "Teve que usar o dinheiro de doações pra bancar viagem ao RS porque, como dito por você, não tinha tinha recursos próprios pra isso. Mas pra passear de jet ski tem", reclamou um internauta.

Outros seguidores do rapaz sugerem que ele "está perdido" desde que deixou o confinamento. Até agora, Davi segue sem uma equipe profissional para cuidar de suas redes. "No BBB, era o cara. Todos torciam por você. Inclusive os artistas, cantores... Depois que saiu, ficou tão esquisito que parece que acabou o encanto. O brilho apagou. Sei lá. Essa é a sensação que eu tenho. Também torcia muito por ele. E cada dia que passa parece perder mais o brilho", reclamou uma internauta.

Nas últimas semanas, Davi foi alvo de ataques depois de surgir sorrindo, em fotos compartilhadas na internet, em meio às enchentes no Rio Grande do Sul. Num dos registros, ele mostrou uma carreta cheia de cestas básicas, arrecadadas por meio de doações, e apareceu, com um sorriso no rosto, à frente do material. Algumas pessoas o acusaram por praticar "turismo de tragédia". "Foto sorrindo em meio ao caos, que vergonha", criticou um seguidor. "Biscoiteiro", acusou outra pessoa. "Parece que só está querendo aparecer", apontou mais um internauta.

Em meio à repercussão do fato, Davi se manifestou. "O povo quer me derrubar a qualquer custo mesmo, né?", questionou ele. "É difícil ver um preto, pobre e favelado no poder. É difícil", acrescentou ele, sugerindo que as críticas à sua postura contêm um componente de racismo.

Davi foi recebido, neste mês, por autoridades públicas da cidade de Canoas (RS), onde 150 mil pessoas "perderam tudo", como contou ao GLOBO o prefeito Jairo Jorge (PSD). O baiano detalhou o que conseguiu comprar com o dinheiro das doações. "O valor que eu consegui arrecadar deu 1.970 cestas básicas, e de água foram 26 pallets de água. Estou organizando aqui os comprovantes, as notas fiscais, tudo direitinho para quando acabar essa última remessa de ajuda. Estou prestando contas, tenho que ser idôneo", afirmou o ex-BBB, criticado por ter divulgado o seu PIX pessoal para realizar as arrecadações.

