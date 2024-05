Após críticas, Davi, do BBB 24, volta ao RS, e seguidores notam mudança: "Sem sorrir"

A- A+

A comemoração de Davi, campeão do BBB 24, pelo "aniversário" de um mês de sua vitória no programa — a data é marcada nesta quinta-feira (16) — não será embalada por festa. Ao contrário. Após receber uma onda de críticas na internet, o baiano de 21 anos decidiu voltar ao Rio Grande do Sul para seguir oferecendo ajuda às pessoas atingidas pelas enchentes no estado. Desta vez, porém, ele apareceu com uma nova postura, como seguidores vêm apontando nas redes sociais.

Na última semana, o ex-motorista de aplicativo foi alvo de ataques depois de surgir sorrindo, em fotos compartilhadas na internet, em meio à catástrofe ambiental. Num dos registros publicados no Instagram, ele mostrou uma carreta cheia de cestas básicas, arrecadadas por meio de doações, e apareceu com um sorriso no rosto à frente do material. Algumas pessoas o acusaram por praticar "turismo de tragédia". "Foto sorrindo em meio ao caos, que vergonha", criticou um seguidor. "Biscoiteiro", acusou outra pessoa. "Parece que só está querendo aparecer", apontou mais um internauta.

Em meio à repercussão do fato, Davi se manifestou. "O povo quer me derrubar a qualquer custo mesmo, né?", questionou ele. "É difícil ver um preto, pobre e favelado no poder. É difícil", acrescentou ele, sugerindo que as críticas à sua postura contêm um componente de racismo.

Fato é que, depois de uma semana, Davi voltou ao estado gaúcho sem sorrisos. Na imagem mais recente que ele compartilhou via Instagram, o rapaz aparece sério. "Dessa vez tirou foto sério, porque se sorrir fazendo o bem aqui na internet é crime", ironizou uma seguidora, ao defender o ex-BBB. "Davi, pode voltar a tirar foto sorrindo. Não deixe as pessoas tirarem seu brilho", reclamou outra pessoa.

Na última quarta-feira (15), Davi foi recebido pelo prefeito da cidade de Canoas (RS), onde 150 mil pessoas "perderam tudo", como contou ao GLOBO Jairo Jorge (PSD). O baiano detalhou o que conseguiu comprar com o dinheiro das doações. "O valor que eu consegui arrecadar deu 1.970 cestas básicas, e de água foram 26 pallets de água. Estou organizando aqui os comprovantes, as notas fiscais, tudo direitinho para quando acabar essa última remessa de ajuda. Estou prestando contas, tem que ser idôneo", afirmou o ex-BBB.

