celebridades Após críticas de Tarantino, ator de "Scooby-Doo" desabafa: "Não falaria assim do Tom Cruise" Alvo de comentário negativo, Matthew Lillard admitiu que não é "muito popular em Hollywood"

Conhecido como o Salsicha de "Scooby-Doo" e o Stu Macher de "Pânico", Matthew Lillard foi uma das "vítimas" mais recentes da língua ferina de Quentin Tarantino.

Durante um painel no GalaxyCon, em Columbus, Ohio, o ator comentou a fala do diretor de Pulp Fiction, que, em recente participação no The Bret Easton Ellis Podcast, declarou simplesmente: “Eu não gosto de Matthew Lillard”.

“Quem liga? Dane-se”, disse, arrancando vaias direcionadas a Tarantino.

Logo em seguida, porém, admitiu que a franqueza do cineasta mexeu com seu ego.

“Dói. É uma merda. Você não falaria isso para Tom Cruise. Não falariam assim de atores de primeira linha em Hollywood.”

Para Lillard, que atuou em grandes sucessos de bilheteria, há um abismo entre a admiração dos fãs e o julgamento da indústria. “Sou muito popular nesta sala. Não sou muito popular em Hollywood”, afirmou. “São dois microcosmos completamente diferentes. Isso nos torna mais humildes. E dói.”

Lillard não foi o único alvo de Tarantini. No mesmo episódio do podcast, o diretor criticou o trabalho de Paul Dano em "Sangue Negro". Para Tarantino, o filme deveria ser “um duelo de interpretações”, mas Dano não estaria à altura de seu parceiro Daniel Day-Lewis. “Ele é fraco. Daniel engole ele vivo. Austin Butler teria sido maravilhoso no papel.”

O diretor foi ainda mais contundente, chamando o trabalho do ator de “fraco, desinteressante” e dizendo que o filme acabou com “o ator mais fraco do SAG”, em uma crítica que rapidamente viralizou.

