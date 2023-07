A- A+

Cultura+ Após críticas por encontro com sósia, avó mostra última imagem que neto tem de Marília Mendonça 'Gente sem noção', rebateu Ruth Moreira nas redes sociais; artista sertaneja, morta em acidente de avião em 2021, completaria 28 anos neste sábado

A mãe da cantora Marília Mendonça, que completaria 28 anos no sábado, rebateu as críticas sobre ter aproximado o neto, Léo, de uma sósia da artista, morta em um acidente de avião em 2021. O vídeo viralizou nas redes sociais e gerou críticas sobre a atitude.

Neste domingo, Ruth Moreira usou as redes sociais para apontar a última imagem que Léo tem da mãe e rebater os críticos. "Gente sem noção", escreveu ela, nos stories do Instagram.

Nas imagens do encontro com a sósia, que teriam sido feitas na Arena Todos Os Santos, em Goiânia, o pequeno Léo, de 2 anos e 7 meses, demonstra estar "desconfiado" da mulher. Em outro registro, porém, ele aparece posando para foto ao lado da avó e da sósia. Nela, os três estão sorrindo.

Dona Ruth foi ao local na manhã deste sábado para prestigiar o marido em um campeonato de futevôlei.

No Twitter, o registro do menino com a sósia da cantora foi criticado. "Totalmente irresponsável", comentou um usuário. "Isso não se faz", disse outro.

Veja também

FESTIVAL DE INVERNO Segunda noite do FIG tem público fiel mesmo sob a chuva