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Após críticas por erros no hino nacional, Belo brinca com episódio em show
'Foi aqui que pediram o hino?', perguntou o cantor, antes de emendar o hit Reinventar
Belo e Alcione cantando o hino nacional no amistoso do Brasil contra o Panamá - Foto: Reprodução/TV Globo
Após problemas na interpretação do hino nacional com Alcione, minutos antes do amistoso entre Brasil e Panamá, neste domingo (1), Belo brincou com a situação.
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Atração do Arujá Fest, festival de música na cidade de Arujá (SP), o cantor de 52 anos arrancou risadas da plateia ao questionar: "Foi aqui que pediram o hino?". Mas Belo não entoou a composição de Francisco Manuel da Silva, mas sim o hit Reinventar. "É o hino do pagode", esclareceu, provocando mais risos.
O apresentador Leandro Brito, conhecido por comandar o Brito Podcast com conteúdos de samba e pagode, compartilhou o vídeo do show e elogiou o cantor. "A arte de fazer do limão uma limonada. Belo canta o 'hino'", escreveu.