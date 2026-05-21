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famosos Após curtir crítica a Virginia Fonseca, mãe de Vini Jr. agora elogia foto de biquíni da influencer Após separação da influencer e do atleta, Milton Cunha ainda chegou a dizer que a relação de nora e sogra não tinha engrenado

Morde e assopra? Alguns internautas têm interpretado dessa forma o comportamento da mãe de Vini Jr. em relação à ex-nora, Virginia Fonseca, que anunciou o fim do relacionamento com o jogador do Real Madrid na semana passada. Depois de curtir uma publicação com críticas à influencer, ela agora fez um elogio. A atitude causou estranheza entre parte dos seguidores, especialmente após o apresentador Milton Cunha afirmar que a empresária também não seria muito bem recebida por Fernanda Cristina.

No caso, a mãe do jogador fez um elogio a uma foto em que Virginia aparece exibindo o shape em uma praia de Dubai, nos Emirados Árabes. “Linda”, disse ela.

As duas, na verdade, aparentavam ter uma boa relação. Costumavam viralizar publicações em que elas apareciam juntas e o filho da influencer, Zé Leonardo (fruto do relacionamento com o cantor Zé Felipe), até a chamava de “vovó”. Mas a percepção sobre a união definhou quando ela curtiu um comentário depois do anúncio do término do relacionamento.

“Mamãe tá mais feliz. Dá pra ver. Sem um peso. O povo tem que entender que, por mais dinheiro que você tenha, existem pessoas que chegam trazendo peso. Virginia é uma”, dizia a publicação.

Depois, aumentando o burburinho, Milton Cunha ainda comentou sobre o término, afirmando que havia uma suposta rixa entre a influencer e Fernanda. “Acabou. A mãe, sogra, não gostava, não. A mãe de Vini Jr. não era a favor da babado. A gente fazia pergunta, e ela fazia cara de alegoria ainda não entrando na Avenida, sabe?, Que ainda não acendeu”, comentou o apresentador.

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