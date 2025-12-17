A- A+

TELEVISÃO Após declaração de Zezé, internautas resgatam encontros de Silvio Santos com autoridades Vídeos e imagens mostram relação institucional do apresentador com presidentes ao longo de décadas

Após a fala de Zezé Di Camargo sobre as filhas de Silvio Santos, alguns internautas passaram a relembrar, nas redes sociais, a relação histórica do apresentador e fundador do SBT com autoridades políticas ao longo de décadas. Vídeos, fotos e registros de arquivo voltaram a circular, destacando encontros de Silvio com presidentes da República e outros representantes do poder público desde a redemocratização.

A lembrança desses episódios reacendeu o debate sobre a postura institucional mantida por Silvio Santos ao longo de sua trajetória na televisão. Desde a criação do SBT, em 1981, o apresentador cultivou uma relação de interlocução com o governo federal, recebendo presidentes em seus programas e participando de agendas oficiais, independentemente de alinhamento ideológico.

''A Semana do Presidente''

Esse histórico inclui encontros com todos os presidentes desde o fim do regime militar, de José Sarney e Fernando Collor a Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma Rousseff, Michel Temer e Jair Bolsonaro.

Nos anos 1980 e 1990, essa aproximação ganhou forma também na grade do SBT. Silvio criou o quadro ''A Semana do Presidente'', exibido dentro de seu programa dominical, que apresentava ações, compromissos e iniciativas do chefe do Executivo federal. O espaço funcionava como um boletim institucional e permaneceu no ar por anos, atravessando diferentes governos.

Um dos episódios mais emblemáticos desse histórico ocorreu em 1994, quando Fernando Henrique Cardoso, então ministro da Fazenda do governo Itamar Franco, foi ao “Programa Silvio Santos” para explicar ao público os fundamentos do Plano Real e o funcionamento da Unidade Real de Valor (URV).

O registro em vídeo, que ainda circula na internet, mostra FHC detalhando as mudanças econômicas diretamente ao telespectador, em um momento decisivo da transição que levaria à criação da nova moeda.

Ao longo dos anos seguintes, outros presidentes também estiveram ligados ao apresentador em diferentes contextos. Lula participou de encontros relacionados ao Teleton e a projetos sociais da emissora. Dilma Rousseff esteve em eventos e debates promovidos pelo SBT. Michel Temer concedeu entrevista ao programa em 2018 e Jair Bolsonaro participou da atração em 2019, além de visitas fora do estúdio que ganharam repercussão pública.

