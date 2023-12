Após deixar a UTI, quadro clínico do sertanejo Zé Neto tem evolução "bastante satisfatória"

A- A+

O cantor Zé Neto, da dupla sertaneja com Cristiano, deixou a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) nesta sexta-feira, após sofrer um grave acidente de carro na última terça. Segundo o Hospital de Base de São José do Rio Preto, o quadro clínico do sertanejo é considerado positivo, com evolução bastante satisfatória. Apesar disso, a recomendação ainda é o acompanhamento médico em ambiente hospitalar.

Zé Neto apareceu nesta sexta-feira pela primeira vez nas redes sociais, em vídeos publicados tanto no perfil oficial dele quanto no da esposa, Natália Toscano, no Instagram. Na gravação, o sertanejo aparece enfim sorrindo e agradecendo o apoio dos fãs.

Em postagem nos stories do Instagram, a esposa do cantor afirma que Zé Neto inclusive já "está dando trabalho", em tom de brincadeira.

— Ele está aqui, está inteiro. É o nosso milagre, o nosso livramento — diz ela.

Nesta postagem, o cantor até faz uma brincadeira com a música de Joelma, "Voando pro Pará", ao agradecer o apoio e as orações dos fãs durante o período de internação, mostrando o bom humor mesmo diante da situação a qual ficou após o acidente. Fora da UTI, Zé Neto afirma que agora sim poderá ler as mensagens que vem recebendo do público.

Segundo o boletim médico divulgado na manhã desta sexta-feira pelo Hospital de Base de São José do Rio Preto, ainda não há previsão de alta para o cantor. Apesar disso, ele não se deixa abater, conforme os registros divulgados na tarde desta sexta-feira.

— Me fala qual é a sensação de ser moído no liquidificador para tentar salvar um gambá. E o gambá ainda morreu — diz Genilson Farias, produtor executivo da dupla sertaneja, em uma brincadeira com Zé Neto.

O que houve com Zé Neto?

O cantor Zé Neto, da dupla sertaneja com Cristiano, sofreu um acidente de carro quando trafegava pela BR-153, quando ia do seu rancho, na cidade de Fronteira, interior de Minas Gerais, para São José do Rio Preto, em São Paulo. Não houve vítimas graves no acidente.

